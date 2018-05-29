"Клонує" підлеглих: у Путіна помітили дивну особливість

За останній рік президент РФ Володимир Путін призначив чотирьох губернаторів, які відрізняються однаковим образом "управлінця-технократа": чиновника в окулярах з виголеним обличчям і короткою стрижкою з залисиною.

Зокрема, 18 травня голова Кремля призначив губернатором Ямало-Ненецького автономного округу колишнього заступника голови регіону Дмитра Артюхова, який має такий само "штампований" образ, як і три його "попередники", пише TJournal.

Відзначається, що подібним зовнішнім виглядом виділяються нижегородський губернатор Гліб Нікітін, самарський губернатор Дмитро Азаров та омський губернатор Олександр Бурков.

Дмитро Артюхов Ямал Про

Зліва направо: нижегородський губернатор Гліб Нікітін, самарський губернатор Дмитро Азаров, омський губернатор Олександр Бурков, ямальський губернатор Дмитро Артюхов znak.com

У той же час Артюхов став не тільки одним з наймолодших "технократів", а й одним з наймолодших регіональних глав в цілому. На головну посаду в ЯНАО колишнього заступника губернатора з економіки призначили в 30 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з Путіним на публіці трапився конфуз.