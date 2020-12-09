Как похоронили в сети Мадонну и свинку Пеппу: эпичные конфузы-2020

Свинку Пеппу, Мадонну, Елизавету II и других юзеры интернета по ошибке "похоронили" в сети.

В 2020-м году были не только огорчения, но и забавные ситуации, связанные порой с совершенно абсурдными конфузами в сети. OBOZREVATEL вспомнил, каким недоразумениям в интернете поверили миллионы людей в 2020-м году.

Как умерла свинка Пеппа

Компания Google опубликовала итоговый рейтинг самых частых запросов в поисковике за 2020 год. Оказалось, что среди прочих запросов люди чаще всего искали в интернете, как умерла героиня одноименного британского мультсериала Свинка Пеппа.

Как умерла Свинка Пеппа Официальный Youtube-канал Свинка Пеппа

Любопытно, что это недоразумение началось с одного короткого видео в TikTok. Блогерша под ником bspovs_ 2 ноября опубликовала ролик "Запиши себя до и после того, как выяснишь, каким образом умерла свинка Пеппа", который в последствие стал вирусным. Видео собрало 3 миллиона просмотров, а все, кто просмотрел его, начали гуглить, как умерла мультяшная свинка.

Кадр из ролика "Запиши себя до и после того, как выяснишь, каким образом умерла свинка Пеппа". TikTok bspovs_ 2

Как все начали оплакивать Мадонну вместо Марадоны

25 ноября из жизни внезапно ушел легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Эта весть стала трагедией для многих футбольных фанатов. Однако, нашлись те, кто не знал, как правильно пишется имя звезды футбола. Они породили дезинформацию, которая быстро распространилась по сети.

В сети появились посты с ошибками в имени Марадона Twitter Mystery Football Jerseys

Люди начали активно искать в поисковиках, почему умерла Мадонна, а в Твиттере и других соцсетях многие "похоронили" в постах певицу вместо футболиста. Пользователи сети также сделали множество мемов на эту тему.

Негодование поклонника Мадонны. Twitter

"Покойся с миром, Мадонна". Twitter

Мадонне "вручили" кубок Марадоны. Twitter

Мем с Мадонной. Twitter

Как "похоронили" Елизавету II, Брижит Бардо и Клинта Иствуда

Журналисты французского радио Radio France Internationale оконфузились из-за сотни заготовленных некрологов живых знаменитостей. В "черновой" список попали люди почтенного возраста, в частности, королева Великобритании Елизавета II, экс-президент США Джимми Картер, известный актер и режиссер Клинт Иствуд, бразильский футболист Пеле, актриса Брижит Бардо и многие другие.

Елизавета II в трауре. 24tv.ua

Такой конфуз случился из-за технической ошибки. Несмотря на это, некоторые издания успели перепечатать новость и оповестить своих читателей, например, о смерти 77-летнего французского бизнесмена Берни Тали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали конфуз с "холостячкой" Мишиной во время "изнасилования". Неловкая ситуация произошла во время съемок фильма с участием актрисы.