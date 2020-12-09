Як поховали в мережі Мадонну і свинку Пеппу: епічні конфузи-2020

Свинку Пеппу, Мадонну, Єлизавету II та інших юзери інтернету помилково "поховали" в мережі .

У 2020-му році було не тільки засмучення, але й кумедні ситуації, пов'язані часом з абсолютно абсурдними конфузами в мережі. OBOZREVATEL згадав, яким непорозумінням в інтернеті повірили мільйони людей 2020-го року.

Як померла свинка Пеппа

Компанія Google опублікувала підсумковий рейтинг найчастіших запитів у пошуковій системі за 2020 рік. Виявилося, що серед інших запитів люди найчастіше шукали в інтернеті, як померла героїня однойменного британського мультсеріалу Свинка Пеппа.

Як померла Свинка Пеппа. Офіційний Youtube-канал Свинка Пеппа

Цікаво, що це непорозуміння почалося з одного короткого відео в TikTok. Блогерша під ніком bspovs_ 2 листопада опублікувала ролик "Запиши себе до і після того, як дізнаєшся, як померла свинка Пеппа", який зрештою став вірусним. Відео зібрало 3 мільйони переглядів, а всі, хто переглянув його, почали гуглити, як померла мультяшна свинка.

Кадр з ролика "Запиши себе до і після того, як дізнаєшся, як померла свинка Пеппа". TikTok bspovs_ 2

Як усі почали оплакувати Мадонну замість Марадони

25 листопада з життя раптово пішов легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона. Ця звістка стала трагедією для багатьох футбольних фанатів. Однак знайшлися ті, хто не знав, як правильно пишеться ім'я зірки футболу. Вони створили дезінформацію, яка швидко поширилася мережею.

У мережі з'явилися пости з помилками в імені Марадона Twitter Mystery Football Jerseys

Люди почали активно шукати в пошукових системах, чому померла Мадонна, а в Твіттері та інших соціальних мережах багато "поховали" в постах співачку замість футболіста. Користувачі мережі також зробили безліч мемів на цю тему.

Обурення шанувальника Мадонни. Twitter

"Спочивай з миром, Мадонно". Twitter

Мадонні "вручили" кубок Марадони. Twitter

Мем з Мадонною. Twitter

Як "поховали" Єлизавету II, Бріжит Бардо і Клінта Іствуда

Журналісти французького радіо Radio France Internationale осоромилися через сотню заготовлених некрологів живих знаменитостей. У "чорновий" список потрапили люди поважного віку, зокрема, королева Великобританії Єлизавета II, експрезидент США Джиммі Картер, відомий актор і режисер Клінт Іствуд, бразильський футболіст Пеле, актриса Бріжіт Бардо і багато інших.

Єлизавета II в жалобі. 24tv.ua

Такий конфуз трапився через технічну помилку. Незважаючи на це, деякі видання встигли передрукувати новину й оповістити своїх читачів, приміром, про смерть 77-річного французького бізнесмена Берні Талі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали конфуз із "холостячкою" Мішиною під час "зґвалтування". Незручна ситуація сталася під час зйомок фільму за участю актриси.