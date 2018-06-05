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Google приховує від користувачів ріст Путіна

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Пошуковик Google не відображає у видачі результатів інформацію про ріст президента Росії Володимира Путіна.

У той же час таку інформацію про інших політиків дізнатися можна.

Пошуковик також знаходить інформацію про ріст прем'єра РФ Дмитра Медведєва, екс-президента США Барака Обами, віце-канцлера Німеччини Ангели Меркель та інших.

Користувачі сервісу вважають, що ріст чинного президента Російської Федерації нібито хочуть приховати.

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Сторінка із запитом "ріст Обами":

Є також сторінка з ростом Медведєва:

Однак на запит про ріст Путіна, пошуковик інформацію не видає:

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін заступився за господаря "фабрики тролів".

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Об'єкт
Google
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