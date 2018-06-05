Google приховує від користувачів ріст Путіна

Пошуковик Google не відображає у видачі результатів інформацію про ріст президента Росії Володимира Путіна.

У той же час таку інформацію про інших політиків дізнатися можна.

Пошуковик також знаходить інформацію про ріст прем'єра РФ Дмитра Медведєва, екс-президента США Барака Обами, віце-канцлера Німеччини Ангели Меркель та інших.

Користувачі сервісу вважають, що ріст чинного президента Російської Федерації нібито хочуть приховати.

Сторінка із запитом "ріст Обами":

Є також сторінка з ростом Медведєва:

Однак на запит про ріст Путіна, пошуковик інформацію не видає:

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін заступився за господаря "фабрики тролів".