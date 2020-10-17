Герой матерного мема захотел стать главой ОТГ на Прикарпатье: всплыло видео

Мирослав Семенюк Курьезы 11:22, 17.10.2020 Обновлено: 11:59, 17.10.2020

Заместитель генерального директора Ивано-Франковского областного телевидения Руслан Фармус баллотируется на должность главы Тисменецкой объединенной территориальной громады.

Как сообщил Фармус в Facebook, он идет на выборы от партии "Батькивщина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В сети стало очень популярным видео, на котором Руслан Фармус, который в начале карьеры был ведущим регионального телевидения, ругается на камеру из-за плохой работы суфлера.

"...С*ка, бл*ть, е*баний цейво... степлер, на*уй. Суфлер, б*ять, е*баний на*уй. Я, бл*ть, х*ярю, х*ярю, а оно не идет", – пожаловался ведущий.

Ранее OBOZREVATEL писал о ляпах украинских ведущих в эфире.

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