Герой мему з матюками захотів стати главою ОТГ на Прикарпатті: спливло відео

Мирослав Семенюк Курйози 11:22, 17.10.2020 Оновлено: 11:59, 17.10.2020

Заступник генерального директора Івано-Франківського обласного телебачення Руслан Фармус балотується на посаду голови Тисменицької об’єднаної територіальної громади.

Як повідомив Фармус у Facebook, він іде на вибори від партії ВО "Батьківщина" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У мережі стало дуже популярним відео, на якому Руслан Фармус, який на початку кар'єри був ведучим регіонального телебачення, лається на камеру через погану роботу суфлера.

"…С*ка, бл*ть, й*баний цейво… степлер, на*уй. Суфлер, б*ять, й*баний на*уй. Я, бл*ть, х*ярю, х*ярю, а воно не йде", – поскаржився ведучий.

Раніше OBOZREVATEL писав про ляпи українських ведучих в ефірі.

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