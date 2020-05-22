Анатолия Захаренко, которого подозревают в расстреле семерых человек на Житомирщине, в селе называли "Толиком Русским", а пруд, где произошло убийство, он считал своей гордостью.
Об этом "КП в Украине" рассказали его односельчане. По их словам, Захаренко сам облагородил и очистил пруд на хуторе Краснянка. Они добавили, что он был не арендатором, а владельцем озера и прилегающей земли – всё это он приватизировал.
Также стало известно, что Анатолий в 1986 году переехал из России, работал водителем и трактористом, но в последнее время жил на пенсию по инвалидности.
"Толика в селе звали "Кацап" или "Русский". Он примерно в 86-м году переехал из России. Устроился работать в колхоз водителем, потом работал при сельсовете трактористом – и до сегодня помогал пахать что-то, если кому-то надо было. А вообще был в последнее время безработным, жил на пенсию по инвалидности – у него были проблемы с сердцем. Наверное, и на рыбаках что-то зарабатывал, которых пускал ловить рыбу на свой пруд", – рассказал один из местных жителей.
Соседи рассказали о стрелке с Житомирщины
Facebook Антона Геращенко
Его жена, Ольга Захаренко, работает деловодом в совете поселка Попильня, с ней он познакомился после переезда. У них есть двое детей: один от первого брака Ольги, а второй их совместный – ему сейчас 24 года. Соседи отмечают, что почти все свое время Анатолий проводил на пруду, где у него был вагончик со спальным местом.
"Он там жил – в вагончике у него был холодильник, плита, он там готовил еду. Было, где спать. Там были домики, беседки, баня для отдыхающих – все построено, подведен свет. На рыбалку пускал, денег лично с нас не брал. Позвоним: "Дядя Толя, можно?", всегда отвечал: "Приезжайте, без проблем". Деньги никогда не требовал. С городских, может, и брал, но меньше, чем остальные", – рассказал мужчина, переехавший из села несколько лет назад.
Соседи рассказали о стрелке с Житомирщины
detective-info.com.ua
Также местные говорят, что охота была хобби Анатолия, а на ружье у него якобы было разрешение. Тем не менее, они отмечают, что никаких опасений раньше он у селян не вызывал.
"Нормальный дядька, никаких замашек у него не было", – заявил местный житель.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 22 мая неподалеку от села Новоселица Попельнянского района Житомирской области мужчина расстрелял семь человек, с которыми отдыхал на природе.
Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко обнародовал фотографии с места убийства семи человек охотником на Житомирщине.
Жена подозреваемого заявила, что кровавую бойню мужчина устроил из-за ссоры по поводу военной службы.
Ведь среди погибших были бывшие добровольцы и бойцы Нацгвардии, воевавшие на Донбассе.
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