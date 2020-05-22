Они добавляют, что он был владельцем пруда, а не арендатором – сам его расчистил и бесплатно туда пускал местных рыбаков.

Соседи говорят, что Анатолия в селе называли "Кацапом" или "Русским", так как в 1986 году он переехал из России.

Трагедия произошла во время отдыха на пруду девятерых человек, один из них – арендатор этого пруда Анатолий Захаренко.

Анатолия Захаренко, которого подозревают в расстреле семерых человек на Житомирщине, в селе называли "Толиком Русским", а пруд, где произошло убийство, он считал своей гордостью.

Об этом "КП в Украине" рассказали его односельчане. По их словам, Захаренко сам облагородил и очистил пруд на хуторе Краснянка. Они добавили, что он был не арендатором, а владельцем озера и прилегающей земли – всё это он приватизировал.

Также стало известно, что Анатолий в 1986 году переехал из России, работал водителем и трактористом, но в последнее время жил на пенсию по инвалидности.

"Толика в селе звали "Кацап" или "Русский". Он примерно в 86-м году переехал из России. Устроился работать в колхоз водителем, потом работал при сельсовете трактористом – и до сегодня помогал пахать что-то, если кому-то надо было. А вообще был в последнее время безработным, жил на пенсию по инвалидности – у него были проблемы с сердцем. Наверное, и на рыбаках что-то зарабатывал, которых пускал ловить рыбу на свой пруд", – рассказал один из местных жителей.

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Его жена, Ольга Захаренко, работает деловодом в совете поселка Попильня, с ней он познакомился после переезда. У них есть двое детей: один от первого брака Ольги, а второй их совместный – ему сейчас 24 года. Соседи отмечают, что почти все свое время Анатолий проводил на пруду, где у него был вагончик со спальным местом.

"Он там жил – в вагончике у него был холодильник, плита, он там готовил еду. Было, где спать. Там были домики, беседки, баня для отдыхающих – все построено, подведен свет. На рыбалку пускал, денег лично с нас не брал. Позвоним: "Дядя Толя, можно?", всегда отвечал: "Приезжайте, без проблем". Деньги никогда не требовал. С городских, может, и брал, но меньше, чем остальные", – рассказал мужчина, переехавший из села несколько лет назад.

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Также местные говорят, что охота была хобби Анатолия, а на ружье у него якобы было разрешение. Тем не менее, они отмечают, что никаких опасений раньше он у селян не вызывал.

"Нормальный дядька, никаких замашек у него не было", – заявил местный житель.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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