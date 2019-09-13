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13 сентября • обновлено в 17:44
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"Зрада" отменяется": ветеран "Айдара" рассказал о настроениях в добробатах

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На передовой на Донбассе не процветает "зрадофильство". Там каждый день идут обстрелы, и ребята воюют за то, что осталось за спиной – вне зависимости от политических перипетий.

О настроениях в добровольческих батальонах в эфире ObozTV рассказал бывший командир роты батальона "Айдар", народный депутат Украины 8-го созыва Игорь Лапин.

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"Те, у кого контракт закончился, едут домой. Тем не менее, 3-4 месяца – и снова возвращаются на передовую. Потому что понимают: "Если не мы, то кто?", – поделился Лапин.

Впрочем, по его словам, многие добровольцы на сегодняшний день не собираются подписывать контракт в дальнейшем.

"Многие на передовой смотрят, как у нас тут "солнышки" в тылу "устали от войны" и говорят – мы ждем, когда они действительно придут и нас поменяют", – добавил он.

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Лапин также прокомментировал новость о том, что бойцы трех добробатов передали остатки своего оружия Национальной полиции.

Он заметил, что передано было "лишнее" (вероятней всего, трофейное) оружие, которое не использовалось.

"На передовой есть все необходимое для приведения в повышенную боеготовность. А еще есть то, что не используется. Например, закладки, фугасы… На видео передачи этого оружия я видел много вещей, от самопальных устройств до заводских, в том числе и "фаготы". Т.е. это оружие, которое должно устанавливаться на соответствующую технику. Если в батальоне нет такой техники – а это трофейное оружие – то что с ним делать? Зарывать в землянки?" – пояснил бывший боец.

Переданное добробатами оружие

Переданное добробатами оружие

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

"Я считаю, что страха в этом контексте никакого нет. "Зрада" отменяется. Тут все в границах действующего законодательства", – подчеркнул Лапин.

По его мнению, решение о передаче оружия было связано либо с целесообразностью сохранения его излишков, либо с некоторыми моментами передислокации батальонов.

Фото танкистов батальона "Айдар"

Фото танкистов батальона "Айдар"

facebook.com/AYDAR24

Как писал OBOZREVATEL, оружие Национальной полиции добровольно передали бойцы из батальонов имени Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии. Первый замначальника Нацполиции Вячеслав Аброськин отметил, что всего было передано 10 тонн оружия.

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Темы
Война на Донбассе Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Игорь Лапин
Место
Украина
Теги
добровольцы оружие ООС
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Н Олег
Н Олег
шо там отобрали -- роли не играет ... налицо установка заокеанского хозяина -- слить б@ндербаты для придания владе налёта цивильности -- скока времени займёт процесс? ... наверно много .... но в данном случае, как говорил в "Пятом элементе" предводитель мондошаванов --- время не имеет значения...
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Казначеєва Людмила
Казначеєва Людмила
Навіщо тоді писать, якщо це звичайна річ - передати 10 тон зброї на передовій - саме нац. поліції? Поживем, то побачим.
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