Журналисты рассказали, как на УЗ избавляются от неугодных сотрудников

Бывший руководитель УЗ Евгений Кравцов до сих пор может быть причастен к реализации масштабных коррупционных схем на железной дороге. При этом журналисты раскопали много примеров того, как сотрудники, мешающие беспрепятственной работе схем, были уволены или обвинены в "коррупции". Об этом идет речь в большом расследовании, опубликованном на сайте "Знай.ua".

В качестве первой жертвы "кадровой войны", которую, по мнению журналистов, ведет с неугодными сотрудниками через своих сторонников в компании Кравцов, в статье назван директор по инфраструктуре Роман Веприцкий. Еще недавно он рассматривался как один из наиболее вероятных претендентов на пост главы правления УЗ, однако после мощной информационной кампании, запущенной, по мнению авторов расследования, с подачи господина Кравцова, Веприцкий снял свою кандидатуру.

В статье настаивают, что одной из причин "травли" в СМИ стало озвученное Веприцким в одном из интервью прямое обвинение в адрес Кравцова.

"Ищите тех, кому выгодно. Группе бывшего руководителя УЗ Евгения Кравцова. Его уволили, но запущенные им процессы до сих пор работают – по тендерам, недвижимости, кадровых решениях и прочих коррупционных вопросах. Ничего не изменилось. Мое мнение однозначно: если человека уволили, недопустимо, чтоб он продолжал влиять на процессы, тем более, в государствообразующей стратегической отрасли. Меня вернули в УЗ как директора по инфраструктуре, а также в.о. члена правления. Сразу же пошли предложения по поводу взяток. Я наотрез отказался. А в ответ: "Вы не поняли, у нас это в бюджете заложено, так было всегда". Значит, традиционно существовала система ежемесячных платежей, которые идут конкретным чиновникам УЗ", - цитирует Веприцкого издание.

По словам журналистов, Веприцкий также мог быть серьезной преградой для коррупционных схем на подаче вагонов и грузовых перевозках.

Журналисты также сообщают об увольнении сотрудников Департамента экономической и информационной безопасности, проводивших расследование относительно озвученных в 2019 году Центром противодействия коррупции обвинений в нарушении законодательства о закупках в адрес главы тендерного комитета Валерия Шергина. Под его руководством и при содействии директора филиала "Центр обеспечения производства" Евгения Никитина якобы без проведения конкурсных торгов был закуплен газ по цене, в 2,5 раза дороже рыночной. И расследование это якобы подтвердило, и Шергин должен был быть уволен. Остаться на должности, по мнению журналистов, господину Шергину помогла протекция члена наблюдательного совета Сергея Лещенко, который не единожды называл его "своим агентом". А вот те, кто проводил расследование, лишились работы.

По данным журналистов, руководитель безопасности УЗ Владимир Ковтун якобы был уволен Кравцовым за попытки разобраться со схемами вокруг подачи грузовых вагонов и попытки не дать УЗ проиграть в суде компании VR Capital (в расследовании идет речь о том, что это дело – составляющая коррупционой схемы, которая обошлась госпредприятию в 5 млрд грн). Эта же история, а точнее – попытки помочь УЗ выиграть суд и сберечь деньги, по данным журналистов, стоили должности заместителю начальника юридического департамента Тамаре Титорук.

Также журналисты настаивают на том, что руководитель Департамента экономической безопасности Олег Назарук был уволен не из-за участия в коррупционных схемах, а наоборот – из-за попыток разобраться с тем, как проводятся закупки в УЗ, в частности, закупки газа. По такой же причине, по мнению журналистов, с должности был уволен еще один из руководителей "безопасности" Артем Олийнык.

Под предлогом участия в шантаже грузоотправителей и сборе с них "дани", как сообщается в расследовании, якобы был уволен Вячеслав Еремин. Увольнению предшествовали несколько нелицеприятных публикаций о нем в СМИ. Авторы расследования уверены, что эти публикации были заказными, а реальных фактов, доказывающих причастность Еремина к шантажу – нет, в отличие от фактов, которые якобы указывают на причастность к этой схеме ставленников Кравцова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что журналисты одного из украинских изданий провели расследование, посвященное коррупции на УЗ и возможной причастности к функционированию коррупционных схем экс-главы правления компании Евгения Кравцова.