"Жизнь потрепала": соратник Януковича вернулся в Украину. Фото

Уволенный начальник отдела спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что экс-вице-спикер времен беглого президента Виктора Януковича Игорь Калетник, который проходил подозреваемым по делу о "диктаторских законах 16 января", вернулся в Украину.

Об этом бывший прокурор ГПУ сообщил в интервью Цензор.НЕТ. По словам Горбатюка, это стало возможным после того, как екс-заместитель генпрокурора Юрия Луценко Сергей Кизь закрыл дело против Калетника.

Вскоре "Страна" опубликовала подтверждающее фото Калетника на фоне Верховного суда. Отмечается, что снимок, который всплыл 31 октября, был сделан 10 днями ранее.

Калетник вернулся в Украину Страна

"Уже в Украине. Сфотографировался возле Верховной Рады. Постановление о закрытии дела незаконно, ее нужно отменить, что и было решено в сентябре, после первых, еще конструктивных совещаний с Рябошапкой. И до сих пор решение не принято", – прокомментировал Горбатюк.

В сети отметили, что Калетник заметно постарел.

"Видно, что жизни потрепала немного, постарел. ГПУ закрыла дело в отношении Калетника и сняла его с розыска. Теперь он, выходит, – свободний человек. Диву даемся. Но это Украина, детка", – написали в Telegram-канале "UN сливы и груши".

Игорь Калетник вернулся в Украину Гордон

Как сообщал OBOZREVATEL:

Игорь Калетник был одним из нардепов, кто 16 января 2014 года проголосовал за так называемые "диктаторские законы", которыми ограничивались гражданские права украинцев.

В мае текущего года Печерский районный суд Киева обязал Генпрокуратуру снять с розыска Калетника.

31 августа 2019 года Генпрокуратура закрыла уголовное производство по Калетнику.

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