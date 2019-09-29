Живого места не осталось: под Запорожьем произошло жуткое ДТП

В Запорожской области 28 сентября на трассе Днепр-Мариуполь произошла смертельная дорожная авария, погибли два человека.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, по предварительным данным, водитель автомобиля "Фиат Дукато" 1995 года рождения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ 2102.

"В результате аварии две пассажирки ВАЗ 1958 и 1951 годов рождения погибли на месте. Водитель легкового автомобиля 1974 года рождения и пассажирка "Фиат" 1998 года рождения доставлены в больницу с телесными повреждениями", – говорится в сообщении.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Броварах Киевской области сотрудник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина, еще два человека получили травмы.

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