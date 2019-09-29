Главная Новости
30 сентября • обновлено в 06:04
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Живого места не осталось: под Запорожьем произошло жуткое ДТП

13.8т Читать материал на украинском

В Запорожской области 28 сентября на трассе Днепр-Мариуполь произошла смертельная дорожная авария, погибли два человека.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, по предварительным данным, водитель автомобиля "Фиат Дукато" 1995 года рождения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ 2102.

"В результате аварии две пассажирки ВАЗ 1958 и 1951 годов рождения погибли на месте. Водитель легкового автомобиля 1974 года рождения и пассажирка "Фиат" 1998 года рождения доставлены в больницу с телесными повреждениями", – говорится в сообщении.

Новости
Под Днепром джип задавил 6-летнюю девочку: детали жуткого ДТП
Живого места не осталось: под Запорожьем произошло жуткое ДТП

zp.npu.gov.ua

Живого места не осталось: под Запорожьем произошло жуткое ДТП

actual.today

Живого места не осталось: под Запорожьем произошло жуткое ДТП

actual.today

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Живого места не осталось: под Запорожьем произошло жуткое ДТП

actual.today

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Броварах Киевской области сотрудник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина, еще два человека получили травмы.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина Запорожье
Теги
ДТП ДТП Запорожье
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
18
2
Смешно
0
Интересно
28
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel