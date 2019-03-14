Жестокое убийство сотрудника Администрации Порошенко: появилась информация о подозреваемых

Подозреваемыми в убийстве Александра Бухтатого, консультанта Администрации президента, тело которого нашли в Киеве 14 марта, оказались двое граждан Армении.

Они были задержаны по горячим следам, сообщается в сюжете ТСН. 35-летние мужчины приехали в Украину в декабре прошлого года, жили в хостеле вблизи автовокзала, нигде не работали.

Сразу после совершения преступления, подозреваемые пошли тратили деньги сотрудника АП в ближайшем магазине. Выйти на их след, очевидно, помогли камеры наблюдения и то, что воры рассчитывались банковскими карточками своей жертвы в магазинах.

Facebook Александр Бухтатый

Кроме продуктов, мужчины тратились на игровые автоматы. Снять с карточек преступники успели около 8 тысяч гривен.

"У одного из них был обнаружен телефон задержанного, он во всем признался, его вина доказана", — рассказал руководитель Шевченковского отдела полиции Киева Герман Приступа.

Как писал OBOZREVATEL, в августе 2018 в Сумах убили экс-чиновника, бывшего депутата горсовета Анатолия Жука. Его застрелили во дворе частного дома. Киллер бросил пистолет на месте преступления.

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