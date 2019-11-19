Жестоко поиздевался: в деле чиновника-живодера случился новый поворот

Полиция переквалифицировала дело хмельницкого чиновника, который волочил 1,5 километра за машиной привязанную собаку.

Теперь мужчине грозит до 8 лет лишения свободы за обращение с животным с особой жестокостью. Об этом сообщили в прес-службе Нациполиции в Хмельницкой области.

"Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины "Жестокое обращение с животными" по факту издевательства над собакой — мужчина привязал животное к буксировочному крюку и волочил за автомобилем", – сообщили правоохранители.

"О факте издевательства над животным в Красиловский отдел полиции сообщили свидетели происшествия, которые двигались по этой же дороге близ села Кузьмин. На место сразу выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала правонарушения", – добавили в полиции.

Животное после оказания медпомощи было передано волонтерам. Теперь следователи выясняют мотивы, побудившие мужчину к жестокому поступку.

Изначально мужчине грозил арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

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