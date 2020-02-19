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19 февраля • обновлено в 13:57
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Зеленский публично обозвал майора ВСУ "треплом": всплыло видео предыстории конфликта

27.8т
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Майор ВСУ Роман Ковалев, которому объявили строгий выговор за критику президента Украины Владимира Зеленского, имел с ним публичный конфликт еще в августе 2019 года.

Об этом офицер сам рассказал в интервью "4 канала" и показал видео инцидента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ковалев рассказал, что спор между ним и главой государства завязался после памятных мероприятий на территории Министерства обороны по случаю годовщины боев под Иловайском. В частности, майор подошел к президенту с вопросом о его уклонении от службы в армии. Диалог начался с того, что Ковалев уточнил, что после оккупации Крыма он покинул родной Севастополь и поехал добровольцем на Донбасс. После этого военный задал вопрос о повестках.

"Было официально заявление Минобороны до вашего президентства. Заявлялось, что вам приходили четыре повестки. Три из них еще в 2014 году", – отметил защитник Украины. Президент, в свою очередь, заявил, что это неправда.

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Майор ВСУ Ковалев и Зеленский

Майор ВСУ Ковалев и Зеленский

Скриншот видео

После этого в перепалку встрял экс-боец батальона "Донбасс" с позывным Бишут. Он представился как руководитель "Иловайского братства" и спросил у Ковалева, действительно ли он принимал участие в боях под этим населенным пунктом и в каком подразделении.

Услышав ответ офицера о том, что он служил в батальоне "Шахтерск", Бишут спросил, есть ли у него "Иловайский крест". Когда Ковалев сказал, что нет, оппонент сделал вывод о том, что защитника якобы не было в Иловайске.

В этот момент к разговору вернулся Зеленский и начал упрекать Ковалева. "То есть вы пришли, чтобы что? Мы сейчас поминаем людей, подожди, а вы пришли рассказать на крови, что были в Иловайске! Трепло!" – разозлился президент и ушел.

Однако оказалось, что на этом ссора не исчерпалась. По словам майора ВСУ, когда он уже собирался покинуть территорию Минобороны, его попросили задержаться.

"Я пошел на выход. Пройдя буквально 100 метров, я услышал голос очень звонкий кричит: "Молодой человек! Вас хочет видеть президент!". Кто-то меня схватил за локоть, я разворачиваюсь и вижу, как ко мне бежит Владимир Александрович и за ним вся свита", – вспоминает Ковалев.

Роман Ковалев

Роман Ковалев

Скриншот видео

"Подбежали ко мне, на дальнем плане УГОшники встали, не пускали журналистов. Меня взяли в полукольцо. Владимир Александрович начал наш диалог с того, что: "Ты трепло! Мои пацаны сказали, что тебя там не было". Я сказал: "Владимир Александрович, вы когда придете к себе в кабинет, я уверен – вам поможет мое личное дело. И вы увидите, что я был в Иловайске. После этого он удовлетворенный собой, мне так показалось, развернулся и ушел", – рассказал офицер.

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Кроме того, офицер ВСУ объяснил мотивы своего поступка. Он отметил, что в 2014 году действительно воевал под Иловайском. В сам город его батальон так и не зашел, однако штурмовал населенный пункт почти две недели, в результате чего также нес потери.

"Я считаю, что защита государства – это священный долг гражданина Украины. Во время войны место мужчины на войне. Я не готов судить каждого украинца, но в этот момент я перед собой видел президента воюющей страны, который, по свидетельствам Минобороны, получал в 2014 году четыре повестки", – объяснил Ковалев.

"И вот, в момент этого трагического ритуала я вижу перед собой президента воюющей страны, который не воевал. И я все эти 40 минут стоял, и во мне боролся человек и раб. Я очень хотел ему задать вопрос про эти повестки. Но вторая моя половина, трусливая, говорила, что если ты задашь, твоя жизнь изменится. Это борьба шла 40 минут, но я сделал свой выбор. Он шел мимо меня и я понял, что это знак", – добавил офицер, рассказывая о предыстории своего конфликта с президентом Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Комментарии
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Aum Yantra
Aum Yantra
шмаркля сама не відстане від України
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1
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "вижу, как ко мне бежит Владимир Александрович и за ним вся свита". Вот если бы не эти слова, можно было бы даже и поверить)
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Так каждый ветеран у них бы в одном из котлов...потому их на фpoнт в окопы хрен затянешь..
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