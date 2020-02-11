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11 февраля • обновлено в 15:29
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Зеленский о деле Шеремета: если не хватит доказательств, правоохранители извинятся

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранители принесут свои извинения подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, если доказательств будет мало.

Но одними извинениями они могут и не отделаться, сказал глава государства в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка

Президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка

Офис президента Украины

"Если это неправда по делу Шеремета, если суд решит, что обвинение не обосновано до конца и не хватает доказательств, то все правоохранители, которые этим занимались, они извинятся, как минимум", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что, если ситуация с подозреваемыми серьезнее, чем просто необоснованное обвинение или нехватка доказательств, то извинений будет мало.

"Они могут извиниться, если это была просто ошибка, а если там были какие-то специальные вещи, то извинениями это дело не закрыть", – уточнил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, следователи Национальной полиции по поручению Генеральной прокуратуры начали проверять версию о невиновности фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Подозреваемыми по делу проходят музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко, волонтер и детский медик Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь.

Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Автомобиль, в котором он ехал, подорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

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Тема
Убийство Павла Шеремета
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Теги
Национальная полиция Украины Офис генерального прокурора Украины
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Во сказанул так сказанул!.У них за время отсидки-туберкулёз а ты им-извинения.Звучит как награда!.
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фил филька
фил филька
я понимаю что зеленскому некогда читать результаты генетической экспертизы, но ради такого громкого дела мог и найти минутку
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