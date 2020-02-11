Зеленский о деле Шеремета: если не хватит доказательств, правоохранители извинятся

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранители принесут свои извинения подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, если доказательств будет мало.

Но одними извинениями они могут и не отделаться, сказал глава государства в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка Офис президента Украины

"Если это неправда по делу Шеремета, если суд решит, что обвинение не обосновано до конца и не хватает доказательств, то все правоохранители, которые этим занимались, они извинятся, как минимум", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что, если ситуация с подозреваемыми серьезнее, чем просто необоснованное обвинение или нехватка доказательств, то извинений будет мало.

"Они могут извиниться, если это была просто ошибка, а если там были какие-то специальные вещи, то извинениями это дело не закрыть", – уточнил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, следователи Национальной полиции по поручению Генеральной прокуратуры начали проверять версию о невиновности фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Подозреваемыми по делу проходят музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко, волонтер и детский медик Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь.

Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Автомобиль, в котором он ехал, подорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

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