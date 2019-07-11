Завязал глаза и резал: на Харьковщине извращенец сутки насиловал девушку. Фото

В городе Первомайский на Харьковщине неизвестный мужчина в течение суток насиловал 19-летнюю девушку.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНПУ в Харьковской области. Это произошло 9 июля текущего года. Девушка рассказала, что мужчина удерживал ее в доме в селе Сиваш. В каком именно помещении она находилась, пострадавшая не смогла объяснить, так как злоумышленник завязал ей глаза тряпкой (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сотрудники сектора криминальной полиции провели ряд мероприятий и установили похожего по описанию девушки мужчину. Потерпевшая узнала злоумышленника. Им оказался 54-летний житель села. Ранее мужчина неоднократно был судим за изнасилование несовершеннолетних", – сказано в сообщении.

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Пресс-служба ГУ НП в Харьковской области

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства: веревку, которой мужчина связывал руки и ноги девушки, самодельный нож, которым он нанес ей порез ладони, и тому подобное. Изъятое направлено на исследование.

Данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля Верховная Рада Украины проголосовала за усиление ответственности за преступления, совершенные относительно малолетних, несовершеннолетних и лиц, которые не достигли половой зрелости.

В последнее время чудовищные случаи накрыли Украину. К примеру, 19 июня в населенном пункте Ивановка Одесской области нашли тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко. Затем под Днепром нашли тело 13-летней девочки Инны, которую неделю искала полиция. Убийцей оказался ранее судимый рецидивист.

После жестокого убийства Даши Лукьяненко и ряда других громких преступлений в Украине активизировалась тема наказания для педофилов. В Верховной Раде предложили наконец-то принять закон о реестре сексуальных преступников. Соответствующая петиция появилась на сайте парламента и рекордно быстро собрала необходимое количество подписей.

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