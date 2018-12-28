"Затянули пояс безопасности": ВСУ заняли важный рубеж на Донбассе

Украинские военнослужащие успешно заняли позиции и организовали надежную оборону на стыке населенных пунктов Зайцево и Гладосово в Донецкой области.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook, уточнив, что подразделения отдельной механизированной бригады ВСУ обороняют подступы к Горловке.

"Для повышения устойчивости обороны, подразделения заняли выгодный для оборонительных действий природный рубеж в полосе обороны бригады и оперативно, в условиях непосредственного соприкосновения с противником, провели инженерное оборудование позиций. Укрепления оборудованы на господствующей высоте, что позволяет контролировать местность на данном участке и не допустить прорыва противника в направлении Новолуганского", — написал он.

"Корреспондет"

Таким образом, по словам Тымчука, завершено усовершенствование "пояса безопасности" вокруг населенного пункта Новолуганское, оборудованием дополнительных позиций на господствующих высотах повышена устойчивость обороны на этом направлении. Завершено создание системы огня, инженерных заграждений, совершенствуется инженерное оборудование позиций.

"На сегодня Горловское направление остается едва ли не самым сложным в Операции Объединенных сил. Интенсивные обстрелы позиций ОС, активность ДРГ и высокая концентрация тяжелого вооружения противника требовали от украинского командования немедленных действий по совершенствованию обороны на этом направлении", — заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время боевых действий на Донбассе 27 декабря один оккупант был уничтожен, двое получили ранения и еще один — взят в плен.