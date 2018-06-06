Затопит по всей Украине: Тука предупредил о новой опасности с Донбасса

В случае затопления шахт на оккупированном Донбассе в скором времени вода захлестнет и аналогичные сооружения на остальной территории Украины.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука на своей странице в Facebook.

"Обратите внимание:"объем шахтных вод, поступающих в шахту "Золотое"(контролируемая территория) составляет 940 тонн в час", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тука заявил, что оккупированные районы Донбасса ожидает проседание почвы и отравление воды в случае, если из подтопленных шахт не откачают жидкость.