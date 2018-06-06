УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Затопит по всей Украине: Тука предупредил о новой опасности с Донбасса

3.4тЧитать новость на украинском

В случае затопления шахт на оккупированном Донбассе в скором времени вода захлестнет и аналогичные сооружения на остальной территории Украины.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука на своей странице в Facebook.

"Обратите внимание:"объем шахтных вод, поступающих в шахту "Золотое"(контролируемая территория) составляет 940 тонн в час", - подчеркнул он.

Новости
"Говорит Москва!" Тука вычислил очередную уловку Путина на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тука заявил, что оккупированные районы Донбасса ожидает проседание почвы и отравление воды в случае, если из подтопленных шахт не откачают жидкость.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой области
Персона
Георгий Тука
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги