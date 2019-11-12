Засветился в Крыму и Сирии: СБУ разоблачила агента ФСБ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента ФСБ, который должен был реализовать спецоперацию ФСБ России по дискредитации украинской армии.

Как сообщается на сайте СБУ, оперативники украинской спецслужбы установили, что российские кураторы планировали распространить в медиапространстве фейковые материалы о якобы низком моральном состоянии ВСУ. Для этого ФСБ планировала использовать украинского воина-десантника, который уже находился в поле зрения военной контрразведки СБУ.

Агент ФСБ Сайт СБУ

"Военный из десантно-штурмовых войск в 2018 году поступил на службу по контракту в ВСУ, прибыв с временно оккупированного страной-агрессором Крыма. Правоохранители выяснили, что мужчина после оккупации получил паспорт Российской Федерации, в 2016 году принял российскую присягу и был отправлен в Сирию защищать "русский мир". Именно на Ближнем Востоке началось его сотрудничество с ФСБ", – говорится в сообщении СБУ.

Так, чекисты решили использовать его украинское происхождение для участия в пределах спланированной на Лубянке специальной операции по дискредитации военно-политического руководства Украины и боевых возможностей украинской армии. По замыслу кураторов, после вступления в ВСУ военный должен был дезертировать оттуда.

Его "разоблачительные" выступления планировали транслировать на российских телеканалах и в пропагандистских СМИ. Однако оперативники СБУ прервали операцию ФСБ и задержали дезертира при попытке пересечения административной границы с Крымом.

Задержанный СБУ предатель Сайт СБУ

При осмотре у него изъяли собранную на службе военную информацию и документы об участии в боевых действиях на востоке Украины. Сейчас перебежчик находится под стражей, все детали его сотрудничества со спецслужбами РФ будет устанавливать следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в июле украинская контрразведка задержала бывшего офицера украинской милиции, который работал на Россию и по заданию ФСБ пытался устроиться в израильскую разведку "Моссад".

А в августе контрразведка СБУ рассекретила руководителя Управления ФСБ РФ в оккупированном Крыму, который заказывал убийства бизнесменов и принимал активное участие в захвате полуострова.

Также 30 октября контрразведка СБУ в Черкасской области задержала агента ФСБ РФ при получении секретных материалов оборонной сферы Украины.

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