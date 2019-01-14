Засунула в пакет и била об бетон: на Днепропетровщине пенсионерке вынесли приговор за убийства собак

На Днепропетровщине суд приговорил 60-летнюю женщину к 5 годам лишения свободы за жестокие убийства собак.

Свою вину подсудимая признала полностью. На основании ст. 75 УК Украины она освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

"Приговором Софиевского районного суда Днепропетровской области 60-летнюю гражданку признано виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными)", – сказано в сообщении.

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Уточняется, что первый эпизод произошел в августе 2018 года в с. Девладово Софиевского района.

Указанная гражданка поместила беспризорную собаку в полиэтиленовый мешок и, не реагируя на просьбы детей и взрослых прекратить преступные действия, нанесла не менее 5 ударов мешком о бетонное покрытие дороги, вызвав животному несовместимые с жизнью телесные повреждения, после чего выбросила ее в яму с мусором.

Через несколько дней ситуация повторилась – женщина до смерти избила лопатой другую бездомную собаку.

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