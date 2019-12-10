Бизнесменов-любовников закопали в одну могилу: вскрылись жуткие подробности убийства в Украине

На Полтавщине три с половиной года назад жестоко убили двух предпринимателей. Тела мужчины и женщины обнаружили только через год. Говорят, что в могиле они лежали, держась за руки.

Как выяснилось, у погибшего осталась семья – жена и дочь. А у убитой женщины – сын. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Пару нашли в общей могиле

Еще в июне 2016 года в Полтавской области произошла трагедия, пропали два бизнесмена – 44-летний Юрий Безнищенко и 40-летняя Алла Ветряк. Днем, 14 июня, они выехали на автомобиле Безнищенко Volkswagen Touareg, а дальше словно провалились сквозь землю.

Полиция разыскивала Юрия Безнищенко... Нацполиция

и Аллу Ветряк Нацполиция

И только через год стала известна страшная правда: пару жестоко убили ради автомобиля. Убийцы закопали их в лесу в общей могиле. Говорят, когда их тела нашли, они словно держались за руки. По Полтаве ходили слухи, что они вдвоем сбежали за границу и поменяли фамилии. Однако это оказалось неправдой.

К тому же, трагедия на этом не закончилась. Как ошибочно писали некоторые СМИ, убитые не были семейной парой. У погибшей Аллы Ветряк остался сын, а у Юрия Безнищенко – своя семья: дочь и супруга. Жена погибшего не захотела разговаривать с журналистами.

Погибший Юрий Безнищенко ОК Юрия Безнищенко

За время, прошедшее со дня убийства, дочка Безнищенко окончила университет, и буквально этим летом вышла замуж. Судя по фото, молодые счастливы. Супруга погибшего на своей страничке публикует фото с отдыха, встреч с подругами.

Погибшая Алла Ветряк ОК Аллы Ветряк

Несколько часов охотились на пару

Судя по материалам дела, двое убийц, 37-летний Геннадий Андреев и 34-летний Руслан Клеменчук (ранее трижды судимый за кражи, отсидел 8 и 9,5 лет), поджидали пару в лесополосе неподалеку от села Абазивка. Они сидели в засаде три с половиной часа. Ранее они уже грабили в здешних местах влюбленные парочки – отнимали у них деньги и драгоценности. На этот раз Андреев прихватил с собой еще и оружие – сигнальный пистолет, переделанный под боевой.

Преступники на суде ТСН

Заметив автомобиль, они подошли к нему. Мужчина и женщина сидели на заднем сидении авто. Андреев подошел справа и выстрелил сквозь опущенное стекло в Безнищенко, одна пуля попала ему в голову, вторая – в грудь.

Алла Ветряк умоляла преступников пощадить ее, отдала им золотые серьги, цепочку с кулоном, кольцо, в бардачке нападающее нашли 3 тысячи долларов. Но это не помогло – Андреев хладнокровно застрелил Аллу.

Ради этого авто были убиты два человека ОК Юрия Безнищенко

Убийцы увезли бездыханные тела на автомобиле и закопали между селами Уманцевка и Бугаевка. Сам автомобиль они отогнали в гараж дома матери Андреева на окраине села Гутировка. Сначала они хотели продать его в Житомирской области, но сделка не состоялась. Тогда преступники разобрали автомобиль на детали и стали продавать частями через знакомых и интернет. Тут полиция и вышла на их след.

Автомобиль разобрали на запчасти ТСН

На суде убийцы пытались отвести от себя ответственность. Они уверяли, что автомобиль увидели случайно в лесу, где искали металлолом. Он простоял там много часов, поэтому они заглянули вовнутрь и увидели два трупа на заднем сидении. Они забрали деньги, драгоценности, а трупы решили закопать. Автомобиль позже решили продать. Когда отмывали его от крови, на полу нашли пистолет с глушителем и тоже прихватили его с собой.

Мог знать одного из убийц

Искать Юрия и Аллу начали родные вечером, когда те не вернулись домой. По словам супруги погибшего, утром они ушли на работу. Они имели совместный бизнес – фирму, которая занимается грузовым транспортом. Днем созванивались, а после 16 часов, когда жена пришла домой, телефон мужа уже не отвечал. Вечером, когда он не пришел ночевать, женщина забила тревогу и обратилась в полицию.

Юрий Безнищенко был заядлым рыбаком ОК Юрия Безнищенко

... и охотником ОК Юрия Безнищенко

Также жена Безнищенко рассказала на суде, что муж мог знать одного из убийц, Андреева, поскольку в свое время покупал у их общего знакомого пистолет. Все говорили, что никаких долгов и врагов у бизнесмена не было.

Один из знакомых Безнищенко рассказал, что знал Юрия много лет. "Он ни с кем не враждовал, бизнес у него потихоньку шел, денег в семье всегда хватало. А Юра был заядлым рыбаком и охотником. Вы же видите, сколько у него фото с огромными рыбинами. Ради таких трофеев он готов был ехать хоть куда", - говорит знакомый.

У Аллы остался сын ОК Аллы Ветряк

ОК Аллы Ветряк

А вот семейные проблемы Юрия он не захотел обсуждать. Мол, дело личное. "Я в такие дела не лезу. Внешне все у них было нормально", - отрезал мужчина.

Алла жила вместе с сыном и своей мамой. Рано утром она тоже ушла на работу, она была владелицей автомойки. А вечером, когда Алла не пришла домой, сын отправился на автомойку, но и там ее с обеда никто не видел.

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