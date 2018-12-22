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Зарезали на глазах семьи: на Днепропетровщине убили депутата. Подробности жестокого нападения

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В Днепропетровской области совершено разбойное нападение на квартиру депутата одного из местных советов. Злоумышленники ограбили семью депутата, а его убили.

Преступление произошло в селе Саксаганское Криничанского района. Об этом УНН сообщили в местной полиции.

Трое неизвестных в балаклавах ворвались в помещение фермера. Двое грабителей были вооружены ножом и пистолетом.

В доме в момент нападения, кроме хозяина, находились его жена и дочь. Грабители, угрожая оружием, связали всех скотчем, сорвали с женщины украшения и забрали мобильные телефоны.

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Зарезали на глазах семьи: на Днепропетровщине убили депутата. Подробности жестокого нападения

После этого нападавшие заставили хозяина отдать им деньги. В общем грабителям удалось завладеть 50 тысячами гривен и 20 тысячами долларов. Когда злоумышленники уже оставляли место преступления один из них ударил хозяина квартиры ножом под ребра. От ранения мужчина скончался в карете скорой помощи.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 УК (умышленное убийство) и ст. 187 УК (разбой).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье ради телевизора убили мужчину.

Место
УкраинаДнепр
Теги
убийстводепутатполицияНациональная полиция Украины
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