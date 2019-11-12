В Одессе в одной из квартир на Люстдорфской дороге между отчимом и пасынком возник конфликт из-за сигареты. Глава семьи отказал приемному сыну дать закурить.

Перепалка переросла в драку, в ходе которой 51-летний отчим ударил 35-летнего пасынка ножом в грудь. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Мать пострадавшего вызвала скорую, но врачам оставалась только констатировать смерть мужчины.

Зарезал из-за сигареты: в Одессе отчим убил пасынка

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Отчиму-убийце грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе полиция задержала 42-летнего местного жителя, который зарезал своего 24-летнего знакомого.

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