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"Запрещено международным правом": террористов поймали на новой подлости на Донбассе

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Командование российско-оккупационных войск активизировало работу по оборудованию огневых позиций вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом свидетельствует информация Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник, передает УНИАН.

"В то же время, инженерными подразделениями так называемых первого и второго армейских корпусов российско-оккупационных войск осуществляется минирование местности противопехотными минами российского производства, которые, напомню, запрещенные международным правом", – сказал он.

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Мотузяник отметил, что враг также расширяет площадь заминированных территорий в результате хаотического их минирования по указанию командиров передовых подразделений противника с целью предотвращения дезертирства подчиненных.

"В связи с этим с начала июня значительно возросло количество случаев гибели и увечья российских военнослужащих, подорвавшихся на собственных минно-взрывных заграждениях, установленных в тылу их подразделений", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня террористы на Донбассе увеличили интенсивность обстрелов и пытались прорваться вглубь контролируемой Украиной территории, однако силы ООС удержали свои позиции.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Объект
Главное управление разведки
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