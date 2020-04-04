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4 апреля • обновлено в 22:55
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Команда Рябошапки уничтожила документы об аттестации прокуроров. Фото

1.3т
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Команда экс-генпрокурора Украины Руслана Рябошапки официально уничтожила ряд документов по результатам проведения аттестации сотрудников ГПУ.

Об этом сообщило издание "Страна", ссылаясь на собственные источники. Указывается, что сотрудники Генеральной и региональных прокуратур, которые обжаловали свое увольнение по результатам переаттестации в админсудах, получили копии актов об уничтожении документов (чтобы посмотреть фотокопии, поскролльте новость вниз).

Акты были подписаны экс-замами главы Офиса генпрокурора – Виктором Трепаком, Виктором Чумаком и Виталием Касько.

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка

Скриншот

Член ОО "Совет общественного контроля" Олег Шрам в закрытой прокурорской группе в Facebook сообщил, что по этому поводу уже готовится заявление о преступлении.

"Это акты уничтожения материалов аттестации прокуроров и следователей ГПУ от 27.12.2019, которая проводилась в конце прошлого года и по результатам которой многие были уволены. Должен отметить, сработали на "отлично": переаттестовали, поувольняли, а все материалы в топку. И это при том, что многие уволенные прокуроры обжалуют решения кадровых комиссий и свои увольнения в суде", – написал Шрам.

По его словам, подобные документы имеют длительный срок хранения и не могли быть уничтожены сразу же после принятия соответствующих кадровых решений.

"Совет общественного контроля", как уточнил Шрам, готовит на имя генерального прокурора Ирины Венедиктовой заявление о преступлении по факту противоправного уничтожения служебными лицами ГПУ материалов аттестаций.

Акты об уничтожении документов

Акты об уничтожении документов

Страна

Акты об уничтожении документов

Акты об уничтожении документов

Страна

Как писал OBOZREVATEL, ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что если бы Рябошапка после своего выступления не покинул зал Верховной Рады, исход голосования по его отставке мог быть и другим – в некоторых нардепов "были еще определенные сомнения".

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Автор
Дарья Дурова
Персоны
Виталий Касько Виктор Чумак Виктор Трепак Руслан Рябошапка
Место
Украина
Теги
Офис генерального прокурора Украины фотографии скандалы
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