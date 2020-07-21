Заложница из Луцка по телефону – журналистам: что нельзя найти Зеленского, что он скрывается?
Журналистам снова позвонила жительница Луцке Руслана Д., которая сейчас находится в захваченном автобусе с террористом Максимом Кривошем (Максимом Плохим).
Как сообщает местный сайт "Первый", женщина сообщила, что осталось полчаса на выполнение требований террориста.
Разговор с заложницей дословно:
Руслана: Что ему трудно сделать видео, просто сделать видео? Настолько трудно? Просто сделать видео тем всем придуркам. Шевчук и те все? Нам перезвонили и сказали, что они не могут. Полчаса дали. Уже меньше осталось.
Журналист: Полчаса, а дальше что?
Руслана: Вы пишите к нему напрямую. Что ли? Поднимайте как-то.
Журналист: Мы освещаем все на своих ресурсах.
Руслана: Что нельзя найти Зеленского, что он скрывается?
Журналист: В Луцке есть министр...
Руслана: Они перезвонили, какой-то Женя перезвонил, что он не будет делать требования.
Журналист: Как вы себя чувствуете? Все хорошо?
Руслана: (пауза)... Да. Только дрон, сейчас будет граната срываться, сейчас будет граната.
(Шорох, раздается взрыв)
Журналист: Руслана, все хорошо?
Руслана: Делают из него больного. Чтобы он был больным. Он говорит, что он не лежал в больнице. Написали Бог знает шо, а он сердится из-за этого.
Журналист: Уже опровергли информацию о психбольнице.
Руслана: Зачем они его нервируют? Пишите. Ну пишите. Поднимите же того Зеленского. И того Авакова, жопы свои пусть поднимут.
Журналист: Он хочет именно Зеленского?
Руслана: Шевчук. Зеленский, чтобы первым обращение выложил. Там несложные требования. И сказать, чтобы посмотрели фильм. Это тяжело? Уже не хочу даже говорить не с кем. Сколько мы можем вас просить?
(Женским голосом сбоку кто-то кричит "Давайте скорее! Давайте, пожалуйста, поскорее! У всех дети! Дома ждут!").
Руслана: Семь часов! Они за семь часов не могут шевельнутися? Пусть сделается к нему видеообращение.
Журналист: Все ваши требования печатают.
Руслана: Это мало. Это надо звонить, чтобы уже. Чтобы произошло за минуту. На его странице пусть сделает это видео, это 5 минут времени займет! 5 минут – и спасти столько людей! Там внизу есть, что должен сказать Зеленский. Все есть. Все я перебросила. Больше ничего он не просит.
Журналист: У вас есть вода?
Руслана: Давайте. Шевелитесь.
Как писал OBOZREVATEL:
Утром 21 июля в центре Луцка мужчина взял в заложники 20 пассажиров автобуса и угрожал взорвать его. Неизвестный назвал себя Максимом Плохим.
Позже выяснилось, что настоящее имя луцкого террориста – Кривош Максим Степанович.
Также были опубликованы требования террориста. Он требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента и церквей Украины записали и выложили в сети заявления о том, что именно они – террористы в законе.
Кроме того, среди требований Плохой указал: "Президент Зеленский должен записать видеообращение с текстом "фильм "Земляне" смотреть всем".
OBOZREVATEL уже рассказывал, о чем этот фильм и почему захватчик заставляет смотреть именно эту картину.