Залил кипяток в рот: жуткая история в Запорожье получила неожиданное продолжение

Мужчина, который облил свою гражданскую жену Анастасию Шаповалову из Запорожья кипятком, утверждает, что женщина якобы заслужила такое адское мучение.

Так, в эфире "Говорит Украина" он заявил, что девушка якобы рассказала все не совсем так, как оно есть. По его словам, жена любила выпить и изменяла ему. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В тот день, с его слов, они пили вместе до четырех часов утра. В ходе пьянки Настя сказала ему, что изменила. Это уже был якобы третий случай. Не выдержав этого, он схватил кастрюлю, в котором как раз тогда варились макароны, и облил кипятком гражданскую жену.

Сожитель, который вылил гражданской жене кипяток в рот

Сама пострадавшая записала видеобращение, которое опубликовали волонтеры в Facebook.

По ее словам, сожитель контролировал каждый ее шаг. В день трагедии Настя с детьми якобы должна была переехать на другую квартиру. Это, говорит женщина, и вызвало такую агрессию.

Анастасия Шаповалова

Как сообщал OBOZREVATEL, после нападения неадекватного сожителя женщина получила 21% ожогов тела, а также повреждения слизистой оболочки горла.

Сожитель сначала вылил на нее 4 литра кипятка, а затем схватил ножницы и обрезал волосы.

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