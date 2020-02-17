"Зайцева запретила": адвокат по делу о ДТП на Сумской рассказала новые детали

Алена Зайцева и Геннадий Дронов, которым дали по 10 лет тюрьмы за смертельное ДТП в Харькове, до сих пор так и не выплатили компенсацию семьям погибших и пострадавшим.

Об этом рассказала адвокат потерпевших Лариса Матвеева, сообщает в понедельник, 17 февраля, "Укринформ".

"Решение суда первой инстанции о взыскании с осужденных денежных средств в качестве компенсации семьям погибших и пострадавшим до сих пор не выполнено", – заявила правозащитница.

ДТП на Сумской: адвокат раскрыла новые детали sbu.ua

По ее словам, получен ответ на запрос в учреждения, где находятся осужденные: "Зайцева запретила давать любую информацию относительно того, работает ли она и зарабатывает ли какие-либо деньги, а Дронов сейчас не работает, поскольку болеет".

Также Матвеева рассказала, что Кассационный уголовный суд Верховного Суда удовлетворил ходатайство нескольких пострадавших по делу принимать участие 3 апреля в судебном заседании в режиме видеоконференции.

"Кассационный уголовный суд удовлетворил ходатайство нескольких пострадавших по делу о ДТП на Сумской в ​​Харькове 18 октября 2017 года обеспечить проведение заседания между Кассационным уголовным судом и Киевским райсудом Харькова в режиме видеоконференции. Всего 12 пострадавших, но имена тех, кто примет участие в суде дистанционно, будут известны в день суда 3 апреля", – отметила Матвеева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!