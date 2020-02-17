"Зайцева запретила": адвокат по делу о ДТП на Сумской рассказала новые детали

Алена Зайцева и Геннадий Дронов, которым дали по 10 лет тюрьмы за смертельное ДТП в Харькове, до сих пор так и не выплатили компенсацию семьям погибших и пострадавшим.
Об этом рассказала адвокат потерпевших Лариса Матвеева, сообщает в понедельник, 17 февраля, "Укринформ".
"Решение суда первой инстанции о взыскании с осужденных денежных средств в качестве компенсации семьям погибших и пострадавшим до сих пор не выполнено", – заявила правозащитница.
ДТП на Сумской: адвокат раскрыла новые детали
sbu.ua
По ее словам, получен ответ на запрос в учреждения, где находятся осужденные: "Зайцева запретила давать любую информацию относительно того, работает ли она и зарабатывает ли какие-либо деньги, а Дронов сейчас не работает, поскольку болеет".
Также Матвеева рассказала, что Кассационный уголовный суд Верховного Суда удовлетворил ходатайство нескольких пострадавших по делу принимать участие 3 апреля в судебном заседании в режиме видеоконференции.
"Кассационный уголовный суд удовлетворил ходатайство нескольких пострадавших по делу о ДТП на Сумской в Харькове 18 октября 2017 года обеспечить проведение заседания между Кассационным уголовным судом и Киевским райсудом Харькова в режиме видеоконференции. Всего 12 пострадавших, но имена тех, кто примет участие в суде дистанционно, будут известны в день суда 3 апреля", – отметила Матвеева.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В центре Харькова 18 октября 2017 на улице Сумской произошла страшная авария – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В аварии погибли шесть человек.
Эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз передали в Киевский районный суд результаты дополнительной экспертизы по Зайцевой. Они не смогли установить, была ли женщина во время ДТП под действием наркотических или других веществ.
Психиатр-нарколог Борис Михайлов заявил, что Зайцева таки была под действием лекарственных препаратов с наркотическим эффектом.
26 февраля 2019 Киевский районный суд Харькова огласил приговор по делу о смертельное ДТП на улице Сумской.
В Харькове в среду, 14 августа, состоялся рассмотрение апелляций участников ДТП на ул. Сумской Дронова и Зайцевой. Защита Дронова попросил исследовать результаты автотехнической и медицинской экспертиз, допросить экспертов и врача-нарколога Федирко.
Харьковский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты Дронова и Зайцевой по делу о смертельном ДТП на улице Сумской, в результате чего приговор первой инстанции вступил в силу.
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