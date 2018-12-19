''Захватим танки'': в ''ДНР'' нелепо напугали ВСУ из-за ''наступления''

Одиозный террорист "ДНР" Даниил Безсонов заявил, что в случае наступления Вооруженных сил Украины на Донбассе, оккупанты якобы захватят их бронетехнику.

Кроме того, он заявил, что в запасе у боевиков якобы имеется много "сюрпризов". Нелепыми угрозами Безсонов разразился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"На счет нашей готовности (к наступлению ВСУ. — Ред.): я не буду конкретизировать, но, конечно, мы готовы. У нас много сюрпризов, и в случае, если они пойдут, то у нас, у нашей армии, появится много новых танков", — самоуверенно высказался террорист.

Даниил Безсонов Скриншот видео

Артиллерия ВСУ "Цензор.НЕТ"

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" уверены, что бойцы ВСУ якобы пойдут в наступление в конце декабря, начав готовиться к "обострению" на Донбассе. Российские оккупанты уверяют, что защитники независимости Украины пойдут в атаку примерно 24-25 декабря и нанесут удары сразу на нескольких направлениях.

Аналогичный фейк озвучил и глава МИД РФ Сергей Лавров, за что нарвался на острую критику секретаря СНБО Украины Александра Турчинова. Слова скандального дипломата он назвал "бредом сивого мерина".