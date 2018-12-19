МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Захватим танки'': в ''ДНР'' нелепо напугали ВСУ из-за ''наступления''

6.3тЧитать материал на украинском

Одиозный террорист "ДНР" Даниил Безсонов заявил, что в случае наступления Вооруженных сил Украины на Донбассе, оккупанты якобы захватят их бронетехнику.

Кроме того, он заявил, что в запасе у боевиков якобы имеется много "сюрпризов". Нелепыми угрозами Безсонов разразился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"На счет нашей готовности (к наступлению ВСУ. — Ред.): я не буду конкретизировать, но, конечно, мы готовы. У нас много сюрпризов, и в случае, если они пойдут, то у нас, у нашей армии, появится много новых танков", — самоуверенно высказался террорист.

Даниил Безсонов

Даниил Безсонов

Скриншот видео

Новости
''Подготовка к наступлению'': террористы Донбасса объявили масштабную мобилизацию
Артиллерия ВСУ

Артиллерия ВСУ

"Цензор.НЕТ"

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" уверены, что бойцы ВСУ якобы пойдут в наступление в конце декабря, начав готовиться к "обострению" на Донбассе. Российские оккупанты уверяют, что защитники независимости Украины пойдут в атаку примерно 24-25 декабря и нанесут удары сразу на нескольких направлениях.

Аналогичный фейк озвучил и глава МИД РФ Сергей Лавров, за что нарвался на острую критику секретаря СНБО Украины Александра Турчинова. Слова скандального дипломата он назвал "бредом сивого мерина".

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
УкраинаДонецк
Теги
Новости ДНРВооруженные силы Украины
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
56
32
Смешно
3
Интересно
2
Печально
14
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кушнір Лесь
Кушнір Лесь
Andreevski Andrey, эти "котлы" у тебя в башке.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Кушнір Лесь, на дату их уничтожения смотри.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Кушнір Лесь, эти котлы на кладбище карателей посчитай недобиток.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Вас придурков даже три котла не научили
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Террристувачи нелепо готовят очередной котёл для ВСУ.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наши блоги