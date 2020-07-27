Захват заложников в Луцке: Геращенко сказал, как террорист выбрал автобус
Почему снайпер не мог "снять" Кривоша.
Террорист Максим Кривош, который захватил автобус в Луцке, очень хорошо подготовился и действовал очень грамотно.
Как рассказал в эфире "Украина 24" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, Кривош посмотрел десятки фильмов о захвате заложников (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Когда он захватил автобус, он специально выбрал тот автобус, в котором есть шторки. Потому что не во всех автобусах у нас сегодня есть шторки", – объяснил замглавы МВД.
По его словам, Кривош посадил заложников вдоль окон, сам не показывался, поэтому снайпер не мог его снять.
"Поэтому все разговоры о том, что надо было его прикончить выстрелом снайпера, они могут остаться, опять-таки, для диванных экспертов. Мы не могли рисковать жизнью никого из заложников. И поэтому результат спецоперации – то, что все заложники остались живы, а террорист находится за решеткой – я считаю, это успех", – подчеркнул Геращенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В центре Луцка Максим Кривош взял в заложники пассажиров автобуса Берестечко – Красиловка и угрожал взорвать его.
Были опубликованы требования террориста, захватившего автобус в Луцке.
Лишь под вечер террорист выпустил заложников из автобуса.
Позже заложники из Луцка рассказали о 13-часовом плене в автобусе.
В суде Кривош заявил, что отпустил заложников только после общения с президентом Украины Владимиром Зеленским, ведь он единственный выполнил его требования.
Суд в Луцке вынес решение взять под стражу на 60 дней террориста Максима Кривоша без возможности внесения залога.