Захват украинских моряков: оккупанты приняли подлое решение

Суд оккупированного Крыма завершил рассмотрение апелляций на арест украинских моряков, захваченных оккупантами в Черном море.

Так, ходатайства адвокатов об освобождении пленных были отклонены, передают РИА Новости.

"Жалобы моряков Варимеза, Безпальченко, Будзыло, Опрыско, Цыбизова, Власюка, Попова, Мокряка, Костышина, Головаша, Шевченко, Лисового, Зинченко, Драча, Чулибы не были удовлетворены судом", - говорится в сообщении.

"Верховный суд рассмотрел сегодня пять апелляций защиты в отношении украинских моряков Безъязычного, Небылицы, Семидоцкого, Мельничука, Гриценко. Решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения – арест – оставлено в силе, уточнены сроки содержания обвиняемых под стражей, он сокращен на одни сутки, до 24 января 2019 года, из-за технической ошибки суда первой инстанции", — сообщили в суде.

Пленные украинские моряки Коллаж

В отношении еще четырех моряков апелляций адвокатов не поступало, добавили в суде.

Напомним, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, трое моряков получили ранения.

27 и 28 ноября оккупационные власти Крыма избрали украинцам меру пресечения, после чего их вывезли в Москву.

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