МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Захват украинских моряков: оккупанты приняли подлое решение

3.1тЧитать материал на украинском

Суд оккупированного Крыма завершил рассмотрение апелляций на арест украинских моряков, захваченных оккупантами в Черном море.

Так, ходатайства адвокатов об освобождении пленных были отклонены, передают РИА Новости.

"Жалобы моряков Варимеза, Безпальченко, Будзыло, Опрыско, Цыбизова, Власюка, Попова, Мокряка, Костышина, Головаша, Шевченко, Лисового, Зинченко, Драча, Чулибы не были удовлетворены судом", - говорится в сообщении.

"Верховный суд рассмотрел сегодня пять апелляций защиты в отношении украинских моряков Безъязычного, Небылицы, Семидоцкого, Мельничука, Гриценко. Решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения – арест – оставлено в силе, уточнены сроки содержания обвиняемых под стражей, он сокращен на одни сутки, до 24 января 2019 года, из-за технической ошибки суда первой инстанции", — сообщили в суде.

Пленные украинские моряки

Пленные украинские моряки

Коллаж

В отношении еще четырех моряков апелляций адвокатов не поступало, добавили в суде.

Новости
''Не забывайте нас!'' Самый молодой пленный моряк обратился к украинцам из СИЗО

Напомним, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, трое моряков получили ранения.

27 и 28 ноября оккупационные власти Крыма избрали украинцам меру пресечения, после чего их вывезли в Москву.

Смотрите видео по теме:

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Тема
Обострение в Азовском море
Место
Украина
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
16
9
Смешно
0
Интересно
10
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Надо Украине подавать прошение а Ганский суд там точно заставили выпустить плененных
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Да ничего страшного. Морячков отпустим. А сбушники и недоофицеры будут сидеть 6 лет. Заодно у Макряка появится время обдумать ещё один план захвата Москвы.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Lisitsin Vitalii
Lisitsin Vitalii
оккупанты приняли подлое решение - а, собственно, что подлого?!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
CARGO 100
CARGO 100
Lisitsin Vitalii, они хотели рыбку съесть, на huй не сесть. А вышло наоборот ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги