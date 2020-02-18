Последователи Рослякова: в Керчи задержали подростков, готовивших теракты

В аннексированном Крыму пресекли подготовку двух терактов в образовательных учреждениях, которые спланировали подростки.

Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности России. У детей изъяли самодельные бомбы.

По данным спецслужбы оккупантов, задержаны двое подростков из Керчи 2003 и 2004 годов рождения, они являются последователями 18-летнего Владислава Рослякова, который в октябре 2018-го устроил бойню в местном политехническом колледже.

По местам проживания задержанных подростков прошли обыски, сотрудники правоохранительных органов изъяли самодельные взрывные устройства, начиненные поражающими элементами. Кроме того, найдены компоненты для изготовления взрывчатых веществ.

Отмечается, что испытания "пробных" взрывных устройств, собранных по инструкциям из интернета, проводились на домашних животных.

Подростки признались правоохранителям, что хотели подорвать школу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября 2018 года студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

В стрельбе погиб 21 человек (вместе со стрелком), среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более полусотни человек.

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