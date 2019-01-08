Задержание скандального олигарха Фукса в Мексике: появилось подтверждение

Журналистка, главный редактор программы расследований "Схемы" Наталья Седлецкая подтвердила, что в аэропорту Канкун (Мексика) 7 января были задержаны путинский олигарх Павел Фукс и народный депутат Украины (замглавы "Народного фронта") Андрей Иванчук.

Как она написала на Facebook-странице, об этом ей сообщили сразу два источника — из системы международного правопорядка и из окружения самого бизнесмена.

"Он летел на частном самолете из Великобритании (Фарнборо) и был задержан миграционными службами на границе", — отметила журналистка.

Она также владеет информацией о том, что Иванчука отпустили, и проблемы на границе возникли только у Фукса. По ее данным, по состоянию на 8 января Фукс содержится в аэропорту Канкуна, куда к нему приехали сотрудники украинского посольства.

"Почему задержали Фукса? Украинский бизнесмен находится в черном списке США. Это выяснилось по прилету в Мексику, и повлияло на решение местных пограничников пускать Фукса в страну или нет", — написала Седлецкая.

"Очень интересно узнать, почему такой важный в Украине предприниматель, который дружит с министрами и летает чартером с народными депутатами — находится в черном списке США и является там персоной нон-грата", — добавила она.

Журналистка издания "Новое Время" Кристина Бердинских на своей странице в Facebook рассказала, что также пыталась проверить информацию о задержании олигарха.

"Спросила об этом Фукса. Он ответил коротко, что это "фейк" (без каких-то подробностей)", — отметила она, уточнив, что придерживается противоположного мнения.

"Совсем недавно я писала профайл про Фукса в журнал. И он рассказывал, что сейчас совместно с Рудольфом Джулиани, бывшим мэром Нью-Йорка и нынешним адвокатом Трампа, работает над созданием офиса инвестиционной поддержки Харькова и Украины в США.

Но похоже, что даже связи с адвокатом Трампа плохо помогают Фуксу решить его проблемы с американскими органами. Вот что значит, когда работает система. Зато в Украине у Фукса все замечательно", — написала журналистка.

Павел Фукс УН

Напомним, OBOZREVATEL, ссылаясь на собственные источники, сообщал, что задержание Фукса и Иванчука в Мексике произошло на основании того, что олигарх находится в международном черном листе. В частности, ему уже отказывали во въезде в США и Израиль, а для посещения открыты только страны Европы.

В момент задержания Фукс и Иванчук находились в аэропорту с женами. При этом украинский нардеп оформил с женой фиктивный развод, в частности для того, чтобы не декларировать роскошную недвижимость в Монако (оценивается в 500 млн евро).

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