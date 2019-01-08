Задержание скандального олигарха Фукса в Мексике: появилось подтверждение

Журналистка, главный редактор программы расследований "Схемы" Наталья Седлецкая подтвердила, что в аэропорту Канкун (Мексика) 7 января были задержаны путинский олигарх Павел Фукс и народный депутат Украины (замглавы "Народного фронта") Андрей Иванчук.
Как она написала на Facebook-странице, об этом ей сообщили сразу два источника — из системы международного правопорядка и из окружения самого бизнесмена.
"Он летел на частном самолете из Великобритании (Фарнборо) и был задержан миграционными службами на границе", — отметила журналистка.
Она также владеет информацией о том, что Иванчука отпустили, и проблемы на границе возникли только у Фукса. По ее данным, по состоянию на 8 января Фукс содержится в аэропорту Канкуна, куда к нему приехали сотрудники украинского посольства.
"Почему задержали Фукса? Украинский бизнесмен находится в черном списке США. Это выяснилось по прилету в Мексику, и повлияло на решение местных пограничников пускать Фукса в страну или нет", — написала Седлецкая.
"Очень интересно узнать, почему такой важный в Украине предприниматель, который дружит с министрами и летает чартером с народными депутатами — находится в черном списке США и является там персоной нон-грата", — добавила она.
Журналистка издания "Новое Время" Кристина Бердинских на своей странице в Facebook рассказала, что также пыталась проверить информацию о задержании олигарха.
"Спросила об этом Фукса. Он ответил коротко, что это "фейк" (без каких-то подробностей)", — отметила она, уточнив, что придерживается противоположного мнения.
"Совсем недавно я писала профайл про Фукса в журнал. И он рассказывал, что сейчас совместно с Рудольфом Джулиани, бывшим мэром Нью-Йорка и нынешним адвокатом Трампа, работает над созданием офиса инвестиционной поддержки Харькова и Украины в США.
Но похоже, что даже связи с адвокатом Трампа плохо помогают Фуксу решить его проблемы с американскими органами. Вот что значит, когда работает система. Зато в Украине у Фукса все замечательно", — написала журналистка.
Павел Фукс
УН
Напомним, OBOZREVATEL, ссылаясь на собственные источники, сообщал, что задержание Фукса и Иванчука в Мексике произошло на основании того, что олигарх находится в международном черном листе. В частности, ему уже отказывали во въезде в США и Израиль, а для посещения открыты только страны Европы.
В момент задержания Фукс и Иванчук находились в аэропорту с женами. При этом украинский нардеп оформил с женой фиктивный развод, в частности для того, чтобы не декларировать роскошную недвижимость в Монако (оценивается в 500 млн евро).
Как сообщал OBOZREVATEL:
Фукс развернул масштабную дискредитационную кампанию против главы редсовета OBOZREVATEL Михаила Бродского из-за того, что СМИ опубликовало ряд резонансных статей о том, как олигарх провернул хитрую схему с долгами Киевского метрополитена.
В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн пошли непосредственно в карман путинского миллиардера.
В отместку за публикации о скандальной сделке Фукс начал размещать заказные лживые материалы на низкопробных сайтах, баннерную рекламу, а также планировал разгонять свою дезинформацию с проплаченных бордов.
Узнав об этом, Бродский заявил, что будет защищать свою репутацию от провокаций Фукса в суде.
Также Бродский подчеркнул, что не давал никакого согласия на использование своих фото на заказных бордах Фукса. В этой связи он предупредил все бордовые компании о готовящейся провокации.
Кроме того, Бродский раскрыл еще одну многомиллиардную схему Фукса в Украине. По его словам, олигарх сумел заполучить контроль над Госгеонедрами в Украине и даже пытался шантажировать бизнесмена на этой почве.
В конце декабря стало известно о том, что Фукс готовит в Украине новую масштабную аферу — попытку заполучить украинскую компанию "Центрэнерго". Это приведет к тому, что Украина потеряет сотни миллионов гривен.