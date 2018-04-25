Кокаин и крупная сумма: появились детали задержания сотрудника СБУ в Киеве

При обысках в отделении СБУ Киева, сотрудник которого накануне попался на взятке $47,5 тыс. от иностранцев, нашли наркотики.

"Во время обысков НАБУ был найден кокаин и крупные суммы денег", - рассказал источник "Страны" в СБУ.

Изъятое при обысках strana.ua

По информации издания, задержанного зовут Александр Карамушка.

Задержанный сотрудник СБУ strana.ua

Как пишет "Слово и Дело", речь идет о начальнике одного из подразделений Правобережного межрайонного отдела управления СБУ в Киеве.

Также в пресс-службе НАБУ на официальном сайте сообщили, что подозреваемый получил от посредника 47,5 тысяч долларов за непривлечение к ответственности лиц, которые могли незаконно получить вид на жительство в Украине.

"Следствие считает, что чиновник СБУ владел информацией, которая свидетельствовала о получении рядом иностранцев вида на жительство после заключения фиктивных браков с гражданками Украины. Доступ к таким данным открывал возможности для шантажа и требования у них неправомерного вознаграждения, чем сотрудник СБУ и воспользовался", - раскрыли детали дела в агентстве.

Напомним, СБУшник вымогал и получил неправомерную выгоду от иностранцев, после чего его задержали детективы НАБУ.