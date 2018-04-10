Задержание "Норда": капитана судна выпустили из СИЗО

Капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко выпустили из следственного изолятора в Херсоне.

Об этом пресс-секретарь прокуратуры Автономной республики Крым Татьяны Тихончик, передает "РИА Новости". Адвокаты внесли обозначенный судом залог, получив все подтверждающие документы о зачислении денег.

"Как мне только что сообщили, он вышел", — сообщила Тихончик.

Горбенко теперь должен явиться на допрос в управление Службы безопасности Украины для проведения следственный действий.

"Допрос как в этом уголовном производстве, так и в другом", — добавила Тихончик.

Напомним, 25 марта корабль морской охраны Госпогранслужбы в украинских водах Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под российским флагом.

Как сообщал "Обозреватель", ранее было опубликовано видео с борта задержанного в Украине судна "Норд".