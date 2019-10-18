Задержание Кононенко в "Борисполе": все подробности

Вечером 17 октября в сети появилась информация о задержании бывшего народного депутата из "Блока Петра Порошенко" Игоря Кононенко в аэропорту "Борисполь".

О том, что Кононенко не давали вылететь из Украины сообщил журналист Сергей Лещенко в своем канале Telegram. Также он заявил, что удерживали Кононенко по просьбе НАБУ.

"По состоянию на 21:00 Кононенко все еще не давали разрешения на прохождение государственной границы. Впрочем, через некоторое время ему позволили вылететь в Стамбул. Кононенко сказал в интервью Украинской правде, что его удерживали по просьбе НАБУ", – говорится в сообщении Лещенко.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в эфире программы "Право на власть" предположил, что задержание Кононенко могло быть связано с пресечением попытки избежать ответственности, так как Кононенко фигурирует в ряде уголовных дел.

"Генеральная прокуратура Украины к этому (задержанию) не имеет отношения. Мы детально выясним, о чем идет речь. Есть публичная информация, что есть одно из уголовных производств в отношении этого человека, и оно расследуется НАБУ", – сказал генпрокурор.

Позже на своей странице в Facebook Кононенко заявил, что покинул Украину и уже приземлился в Стамбуле.

"Приземлился в Стамбуле и с удивлением узнал, что Сергей Лещенко заявил, что мне запрещено покидать Украину. Относительно уровня инсайдов Лещенко у меня давно нет иллюзий, но раз расстроился, что СМИ со скоростью света начали делать заявления Лещенко новости. Официально сообщаю, что я не нанимал Лещенко к себе пресс-секретарем и не давал ему полномочий комментировать что-либо, связанное с моей персоной", – сообщил Кононенко.

По его словам, после Стамбула он намерен посетить Китай.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшего первого заместителя секретаря СНБО и президента корпорации "Богдан" Олега Гладковского 17 октября задержали агенты Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Его подозревают в злоупотреблении служебным положением.

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