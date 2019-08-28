Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Задержание Богатыревой: появились новые подробности об аресте

Читать материал на украинском

Прокуратура Киева просит Печерский суд столицы арестовать экс-министра здравоохранения времен беглого президента Виктора Януковича Раису Богатыреву.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, в суд внесено ходатайство относительно решения вопроса о применении меры пресечения в отношении Богатыревой.

"В мае 2015 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины об избрании экс-министру Минздрава Украины, подозреваемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, меры пресечения в виде содержания под стражей. Согласно постановлению, после задержания подозреваемого не позднее 48 часов следователь должен обеспечить ее доставку в суд для рассмотрения вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Новости
Коррупция и хищение госсредств в Минздраве: Богатырева возвращается?

Правоохранители отметили, что время судебного заседания будет определено в ходе автоматического распределения дел в суде.

Раиса Богатырева

Раиса Богатырева

Эхо UA

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа в аэропорту "Жуляны" задержали бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву.

Позже бывший однопартиец Богатыревой Михаил Добкин рассказал, что Богатырева прилетела в Украину с целью якобы добровольно дать показания.

Также предлагает вам узнать полную биографию скандальной политической деятельницы.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Задержание Богатыревой" на OBOZREVATEL.

Тема
Задержание Богатыревой
Персона
Раиса Богатырева
Место
Украина
Теги
прокуратура Киева Печерский суд
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...