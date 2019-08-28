Задержание Богатыревой: появились новые подробности об аресте

Прокуратура Киева просит Печерский суд столицы арестовать экс-министра здравоохранения времен беглого президента Виктора Януковича Раису Богатыреву.
Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, в суд внесено ходатайство относительно решения вопроса о применении меры пресечения в отношении Богатыревой.
"В мае 2015 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины об избрании экс-министру Минздрава Украины, подозреваемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, меры пресечения в виде содержания под стражей. Согласно постановлению, после задержания подозреваемого не позднее 48 часов следователь должен обеспечить ее доставку в суд для рассмотрения вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что время судебного заседания будет определено в ходе автоматического распределения дел в суде.
Раиса Богатырева
Эхо UA
Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа в аэропорту "Жуляны" задержали бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву.
Позже бывший однопартиец Богатыревой Михаил Добкин рассказал, что Богатырева прилетела в Украину с целью якобы добровольно дать показания.
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