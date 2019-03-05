Задержание архиепископа Климента в Крыму: названы три версии провокации

Задержание в аннексированном Крыму архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента было попыткой оккупантов выжить с полуострова неугодного священника.

Об этом заявила в эфире ObozTV журналистка Лариса Волошина. По ее словам, среди украинских правозащитников существует три версии инцидента.

"Во-первых, это попытка помешать встрече архиепископа Климента с Павлом Грибом в Ростове-на-Дону, куда он выезжал со станции, где его задержали. Отец Климент должен был исповедать и причастить Павла Гриба, дать ему духовную поддержку. Он получил разрешение от российской власти на это посещение, но правозащитники считают, что произошла попытка помешать этой встрече", – заявила журналистка.

"Как мы помним, у Павла Гриба очень тяжелое состояние здоровья, он теряет зрение, у него заражение крови. Оккупанты не хотят иметь свидетеля, который может доложить украинцам о настоящем состоянии здоровья узника Кремля", – считает она.

Вторая версия, по словам эксперта, это "попытка опорочить честь и достоинство отца Климента".

"Ему были выдвинуты обвинения в том, что он якобы ограбил собственную церковь… Как говорят российские оккупационные правоохранители, Климент якобы украл сам у себя рясу или еще что-то очень простое и неценное. Потом его обвинили в том, что он ругался матом, что очень нехарактерно для архиепископа, человека духовного", – напомнила она.

По мнению Волошиной, действия российских силовиков могли быть направлены на "опорочивание чести и достоинства", поскольку отец Климент является не просто священником, но и уполномоченным от ПЦУ относительно защиты прав политзаключенных.

Журналистка озвучила также третью версию инцидента: "Крымская территория безусловно является частью Константинопольской епархии, украинской канонической земли. Присутствие ПЦУ является прецедентом, который оккупанты не могут допустить. Поэтому они пытаются вытеснить Климента, чтобы он покинул территорию оккупированного Крыма, чтобы не создавать прецедент, что мол Россия захватила территорию, считает ее исконно русской, но почему-то там свободно действует Православная церковь Украины".

"Я хочу напомнить, что то самое давнее письмо, на которое постоянно ссылается РПЦ, претендуя на украинские земли, не касалось Крыма. В Крыму до 1783 года, до первой оккупации Крыма Россией, действовала Константинопольская епархия. На самом деле, для россиян присутствие там Климента – очередное напоминание, во-первых, об оккупации Крыма сегодня как украинской земли, а во-вторых – про оккупацию тогдашнего Крыма 18-го столетия", – заключила Волошина.

qha.com.ua

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