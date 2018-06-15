Задержан еще один организатор "убийства" Бабченко

Служба безопасности Украины задержала еще одного фигуранта в организации убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного следственного управления ведомства Богдан Тиводар.

По его словам задержанный также причастен к подготовке к серии терактов в Украине.

"13 июня текущего года СБУ задержала "гражданина Украины Т.", который руководил вышеуказанной группой лиц в Ростове-на-Дону и в Украине", - отметил он.

При этом Тиводар добавил, что по месту жительства "гражданина Т." в ходе проведения обыска изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы.

"В настоящее время имеются достаточные основания подозревать "гражданина Т." в причастности к приготовлению терактов", - подчеркнул он.

Сейчас задержанному, по словам Тиводара, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами"), а также в организации приготовления теракта.

Напомним, ранее на заседании Шевченковского районного суда Киева первый задержанный Борис Герман заявил, что на самом деле не готовил покушение на Бабченко, а принимал участие в спецоперации Службы внешней разведки Украины по выявлению каналов финансирования российских диверсантов.

Вечером, 31 мая его арестовали на два месяца без права внесения залога. 1 июня стало известно, что сотрудники СБУ провели у Германа обыски и изъяли телефон.