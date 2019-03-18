"Заберем Крым и Донбасс": оккупанты устроили истерику из-за заявлений Порошенко

В Крыму оккупанты устроили истерику после заявления президента Петра Порошенко вернуть аннексированный полуостров.

Местные "власти" уверены, что крымчане снова готовы отдать свои голоса за "возвращение" в РФ, в случае проведения повторного референдума, передает RT.

"Господин Порошенко, по-моему, совсем заблудился в своей предвыборной гонке. Он бы лучше заявил, что достанет с неба луну. Крым вернулся в состав России, исходя из волеизъявления крымчан. Если сегодня мы проведем очередной референдум, то 99% голосов будут снова отданы за возвращение полуострова России. Крым вернулся навсегда, и этот вопрос не подлежит пересмотру", – заявил "глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям" Юрий Гемпель.

По его словам оккупанта, политические амбиции Порошенко "перешли все разумные границы".

"Поражает, как сегодня украинцы терпят такого президента. В Крыму сейчас наблюдается серьезная динамика развития. За последние пять лет сделан огромный шаг вперед. Но самое главное, что Крым интегрировался в состав России по менталитету и мировоззрению жителей. Мы вернулись к себе на родину", – рассказал он.

"Первый вице-спикер крымского парламента" Ефим Фикс заявил, что Порошенко был свидетелем того, что происходило в Крыму в дни начала оккупации.

"Тогда он был в Крыму и видел народный подъем. Он видел, как люди настроены на проведение референдума", – высказалась марионетка Кремля.

Петр Порошенко

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов полагает, что заявления о возвращении полуострова делаются с целью дестабилизации.

"У большинства кандидатов на выборах президента Украины один лозунг – "заберем Крым и Донбасс". Им говорить об успехах нечего, о своих планах и прогнозах тоже. Денег нет, и не предвидится. Реальных реформ они предложить не могут. Они все уже были у власти, кроме Владимира Зеленского, их стиль управления известен", – подытожил оккупант.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Петр Порошенко пригрозил России "украинской силой".

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