Шесть лет понадобилось жителям оккупированных территорий, чтобы выступить с настоящим, полноценным протестом против марионеточных властей, а не жалкой пародией на демонстрацию некоего несогласия. Правда, протест этот направлен против невыплаты зарплат, но большой костёр разгорается с малой искры, особенно когда во главе процесса стоит такой рабочий класс, как шахтёры.

Собственно, забастовка шахтёров продолжается. Сегодня, в знак протеста, на оккупированных территориях на 5 минут остановятся все работы. Казалось бы, что там эти 5 минут? Но в контексте того, что шахтёры, не смотря на аресты, давление и преследования их семей, продолжают страйк, эти 5 минут затянулись уже очень на долго. Небывало долго с учётом проведения этого протеста в таком тоталитарном образовании, как нынешние недореспублики.

Более того, забастовку шахтёров могут поддержать работники тех немногочисленных предприятий, которые ещё работают на оккупированных территориях.

Оккупационные власти прекрасно понимают, что, не смотря на безраздельную диктатуру в таком регионе как Донбасс, со спецификой и менталитетом населения, абсолютная безопасность им не гарантирована. И возникни достаточно массовый бунт, который иначе как силовым путём не получится подавить, реакция Украины на такие действия оккупантов пугает не меньше чем сами протесты шахтёров.

Но, как это и свойственно ворам, у которых шапка горит, оккупанты вместо решения проблем и сглаживания острых углов, подливают себе же на голову масла, объявляя организаторов протестов в том, что они агенты иностранного влияния!

Голодные шахтёры и их, влачащие жалкое существование, семьи – агенты иностранных спецслужб? Следующий шаг? Всех поголовно на подвал? Раз так, то и вправду, непризнанную ЛНР могут ждать очень серьезные потрясения.

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