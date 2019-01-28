За синяками не видно глаз: на Винничине нашли жестоко избитого маленького ребенка. Фото 18+

На Винничине в электричке пассажирам пришлось силой забирать у родителей маленького мальчика, который был сильно избит. Из-за гематом на лице малыш не мог открыть глаза.

По словам очевидицы Ксении, его госпитализировали на станции Козятин. Об этом она сообщила на странице "Хмельницкий 24" в Facebook (фото 18+).

"Этого маленького мальчика Ивана мы увидели в электричке, он был избит своими родителями, которые прятали его во время поездки. В Козятине его сняли с электрички и отправили в Винницкую детскую клиническую больницу", – рассказала свидетельница.

Мальчика госпитализировали прямо из электрички Facebook Ксения Андреевна

На Винничине избили ребенка Facebook Ксения Андреевна

По ее словам, Ваня находится на лечении в черепно-лицевом отделении Винницкой областной детбольницы, а с ним пребывает его отец.

Как писал OBOZREVATEL, в августе в Киеве женщина избила 11-летнюю девочку. По словам матери потерпевшей, конфликт возник из-за разбросанного на улице мусора.

Женщина утверждает, что ее ребенок катался с друзьями на роликах и скейтах. Увидев лежащий на асфальте кусок пенопласта, девочка подняла его и выбросила в урну, после чего на нее налетела агрессивная прохожая.

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