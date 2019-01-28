|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

За синяками не видно глаз: на Винничине нашли жестоко избитого маленького ребенка. Фото 18+

Читать материал на украинском

На Винничине в электричке пассажирам пришлось силой забирать у родителей маленького мальчика, который был сильно избит. Из-за гематом на лице малыш не мог открыть глаза.

По словам очевидицы Ксении, его госпитализировали на станции Козятин. Об этом она сообщила на странице "Хмельницкий 24" в Facebook (фото 18+).

"Этого маленького мальчика Ивана мы увидели в электричке, он был избит своими родителями, которые прятали его во время поездки. В Козятине его сняли с электрички и отправили в Винницкую детскую клиническую больницу", – рассказала свидетельница.

Мальчика госпитализировали прямо из электрички

Мальчика госпитализировали прямо из электрички

Facebook Ксения Андреевна

Новости
Вырваны волосы, отбиты органы: на Черкасщине школьники зверски избили ребенка
На Винничине избили ребенка

На Винничине избили ребенка

Facebook Ксения Андреевна

По ее словам, Ваня находится на лечении в черепно-лицевом отделении Винницкой областной детбольницы, а с ним пребывает его отец.

За синяками не видно глаз: на Винничине нашли жестоко избитого ребенка

Как писал OBOZREVATEL, в августе в Киеве женщина избила 11-летнюю девочку. По словам матери потерпевшей, конфликт возник из-за разбросанного на улице мусора.

Женщина утверждает, что ее ребенок катался с друзьями на роликах и скейтах. Увидев лежащий на асфальте кусок пенопласта, девочка подняла его и выбросила в урну, после чего на нее налетела агрессивная прохожая.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
УкраинаВинница
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
29
0
Смешно
0
Интересно
26
Печально
3
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Накол сук, обоих, шоб под кацапов не косили, хотя по-почерку похоже на цапьё.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Приходько Егор
Приходько Егор
не удивлючь если его папаша атошник перепивший стекломой.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Приходько Егор
Приходько Егор
твари поганые. таких сволочей надо стерилизовать принудительно. и всю жизнь что бы они работали на ферме говно чистили. а лучше вообще всех рагулей стерилизовать.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наши блоги