За решеткой прожил два дня: в Виннице расправились с педофилом

В следственном изоляторе на территории Винницкой колонии №1 убили подозреваемого в изнасилования 7-летней девочки.

Факт смерти 59-летнего заключенного в стенах СИЗО подтвердили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области, сообщает Vinbazar.

Открыто уголовное производство по ч. 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство).

Выяснилось, что ЧП произошло 13 июля. Другие детали дела пока не разглашают.

Расследование проводят следователи Государственного бюро расследований. Ситуацию там пока что не комментируют.

Напомним, об изнасиловании ребенка 9 июля сообщил начальник криминальной полиции - заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Как впоследствии уточнили в отделе коммуникации полиции Винницкой области, произошло все 8 июля. Человек, который имеет признаки психической болезни, схватил 7-летнюю девочку, которая играла на улице с 9-летней сестрой и поволок за гаражи.

11 июля городской суд Винницы арестовал мужчину на 60 дней без возможности внесения залога. Через два дня его убили.

Отметим, что подследственные и осужденные по подобным статьям в местах лишения свободы часто сами подвергаются насилию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине растет количество случаев сексуального насилия над детьми. Статистика печальна: только за первые пять месяцев текущего года количество подобных ЧП достигло 122.

По данным Совета Европы, каждый пятый ребенок в нашей стране сталкивается с насилием. И часто сами родители скрывают эти факты, потому что насильниками являются члены семьи, родственники или друзья.

В последнее время эта тема стала одной из наиболее обсуждаемых - украинцев потрясло жестокое убийство Даши Лукьяненко под Одессой. Девочку искали шесть дней.

11 июля Верховная Рада Украины проголосовала за усиление ответственности за преступления, совершенные относительно малолетних, несовершеннолетних и лиц, которые не достигли половой зрелости. Закон вызвал неоднозначную реакцию.

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