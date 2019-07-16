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За решеткой прожил два дня: в Виннице расправились с педофилом

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В следственном изоляторе на территории Винницкой колонии №1 убили подозреваемого в изнасилования 7-летней девочки.

Факт смерти 59-летнего заключенного в стенах СИЗО подтвердили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области, сообщает Vinbazar.

Открыто уголовное производство по ч. 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство).

Выяснилось, что ЧП произошло 13 июля. Другие детали дела пока не разглашают.

Убийство педофила: подробности ЧП в Виннице

Расследование проводят следователи Государственного бюро расследований. Ситуацию там пока что не комментируют.

Напомним, об изнасиловании ребенка 9 июля сообщил начальник криминальной полиции - заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Убийство педофила: подробности ЧП в Виннице

Как впоследствии уточнили в отделе коммуникации полиции Винницкой области, произошло все 8 июля. Человек, который имеет признаки психической болезни, схватил 7-летнюю девочку, которая играла на улице с 9-летней сестрой и поволок за гаражи.

11 июля городской суд Винницы арестовал мужчину на 60 дней без возможности внесения залога. Через два дня его убили.

Отметим, что подследственные и осужденные по подобным статьям в местах лишения свободы часто сами подвергаются насилию.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине растет количество случаев сексуального насилия над детьми. Статистика печальна: только за первые пять месяцев текущего года количество подобных ЧП достигло 122.

По данным Совета Европы, каждый пятый ребенок в нашей стране сталкивается с насилием. И часто сами родители скрывают эти факты, потому что насильниками являются члены семьи, родственники или друзья.

В последнее время эта тема стала одной из наиболее обсуждаемых - украинцев потрясло жестокое убийство Даши Лукьяненко под Одессой. Девочку искали шесть дней.

11 июля Верховная Рада Украины проголосовала за усиление ответственности за преступления, совершенные относительно малолетних, несовершеннолетних и лиц, которые не достигли половой зрелости. Закон вызвал неоднозначную реакцию.

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Тема
Криминал
Персона
Вячеслав Аброськин
Место
Украина Винница
Тег
педофилы
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Каждый день гибнут или пропадаютт дети. 16.07.2019 Поліція Миргорода встановлює місцезнаходження 7-ми річного Юри Кіріченка. Про це йдеться на офіційній сторінці фесйбук Миргородського відділу поліції ГУНП в Полтавській області.
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Dimish Dim
Dimish Dim
И правильно.
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