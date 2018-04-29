"За людей не считают": террористы "Л/ДНР" жалуются на российских офицеров

Российские кадровые офицеры так называемых военных корпусов "Л/ДНР" относятся к боевикам из местного населения как к расходному материалу.

Об этом в эфире программы "Грани войны" на ObozTV рассказа боец-доброволец из Донецкой области Виталий Овчаренко.

"Даже мои знакомые, которые воюют за Россию на Донбассе, говорят, что те приезжие командиры из России, они местных бойцов за людей не считают. Они постоянно это комментируют, жалуются на это, что очередной россиянин послал в атаку именно местных", - отметил он.

По его словам, именно на передовой линии оккупанты чаще всего используют местных террористов.

"Сейчас на передовой пытаются держать местных и тех россиян, которые приехали поддержать оккупацию. Регулярные российские части заходят только тогда, когда есть опасность прорыва где-то. Где украинские войска активизируются, туда сразу перебрасывают профессиональных россиян. Пока на линии фронта ничего не происходит, там спокойно сидят местные", - констатировал бывший доброволец.

При этом он отметил, что коллаборантов в этих незаконных вооруженных формированиях не так и много.

"Местных не так много пошло воевать. Это все раскручивает российская пропаганда. Есть масса видео, когда их спрашивают откуда они родом, а там Тобольск, Чита, Магадан и прочее", - подытожил участник АТО.

Как сообщал Обозреватель, ранее украинский историк Александр Палий предположил, что после возвращения Донбасса под контроль Украины, большинство террористов "Л/ДНР" и их сторонников получат от России "билет в один конец".