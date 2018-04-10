"За кровь": в "ЛНР" и Сирии нашлись памятники "вагнеровцам"

В украинском Луганске и близ сирийской Пальмиры были найдены памятники погибших наемникам ЧВК "Вагнер".
Такие данные были предоставлены в исследовании лаборатории цифровой криминалистики Атлантического совета Digital Forensic Research Lab.
В частности, отмечается, что в центре Луганска была замечена статуя солдата с надписью "Российским добровольцам". Однако на ней также изображен "вагнеровский крест" - медаль, которой посмертно награждают наемников.
На ней виднеется надпись: "За кровь и храбрость".
При этом идентичную статую нашли и в Сирии. Единственное отличие - надписи. На сирийском варианте указано: "Российским добровольцам, геройски погибшим при освобождении сирийских нефтяных полей от ИГИЛ".
Как сообщал "Обозреватель", в феврале текущего года в Сирии погибли десятки российских наемников ЧВК "Вагнер" в результате мощной атаки США.
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