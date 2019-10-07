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7 октября • обновлено в 09:37
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Юрий Карин
Юрий Карин
Главный редактор Sprotyv.info Все статьи автора

Фейк о "Северном потоке -2": желаемое и действительное

2.5т

"Новое из Дании: королевство сняло политические возражения с "Северного потока – 2", - ночью, пока все спали, сообщило крупное российское средство массовой дезинформации "Известия".

Смысл информпосыла сводится к: "УРА, товарищи! Мы победили!" Экологи – "дали добро", добыча газа на датских месторождениях падает, что вынудило королевство снять изначально надуманные политические претензии к газопроводу, которые были выдвинуты, естественно, под воздействием милитаристов из США. О давлении проклятых заокеанских буржуев, кстати, еще летом заявлял глава комитета акционеров компании Nord Stream 2 AG Герхард Шредер указав, что это и есть основная причина задержек со строительством "Северного потока – 2".

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Самое смешное, что данные выводы были сделаны на основании интервью "Известиям" главы пресс-службы Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен, который заявил следующее: "Этот процесс /разрешение/ будет завершен, как только закончится оценка воздействия на окружающую среду и безопасность. В настоящее время невозможно сказать, сколько времени займет этот процесс. Это зависит, среди прочего, от возможных дальнейших консультаций со странами в рамках Конвенции Эспоо (она предполагает, что оценка воздействия на окружающую среду потенциально опасных проектов должна проводиться не только внутри государства, но и в сопредельных странах)".

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Так зачем же запускать подобные фейки? Несмотря на оптимизм, излучаемый компанией Nord Stream 2 AG, в которой тем же "Известиям" не смогли назвать примерные сроки принятия Данией решения, но заверили что строительство "Северного потока-2" идет по графику, реализация проекта полностью провалена. Сам смысл его строительства заключается в создании обходящего Украину маршрута транспортировки газа в Европу ДО, а не ПОСЛЕ конца действия украинско-российского контракта на его транзит. И как раз именно это у сопредельного государства не получилось.

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Возможные аресты акций Nord Stream 2 AG из-за долга "Газпрома" нашей стране согласно решению Стокгольмского арбитража, проигранный суд по газопроводу "OPAL", "дамоклов меч" американских санкций в отношении участников проекта – далеко не полный перечень существенных проблем проекта. Решить вопрос "в лоб" не удалось – не хочет "Нафтогаз Украины" заключать временный контракт на транзит российского газа. И перспектив, что согласится – немного.

Судя по всему, это и есть основная причина, почему российские спецслужбы начали информационную спецоперацию "Дания - наш", ведь все признаки этого – присутствуют. Вслед за "Известиями", оптимизм, в отношении решения проблем "Северного потока -2" стали излучать РИА Новости, Газета.ru и масса российских фейкометов "меньшего калибра". В Украине, конечно же, Страна.ua… Куда ж без нее? Рупор Кремля в нашей стране "засветился" в "разгоне" практически всех российских информационных операций против Украины.

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А как оно в реальности с "Северным потоком - 2"? Строительство действительно ведется, а вот окончательного маршрута пока нет, из-за позиции Дании, которая неизвестно когда закончит экологическую экспертизу. Политика тут, кстати, вообще не причем. Но реальность российской "энергетической дипломатии" зиждется на том, что ничего эффективнее "рычагов давления" в принципе не существует?

Возможно, газопровод и будет построен. Но это на 100% случится ПОСЛЕ нужной Кремлю даты. А это означает, что трехсторонние переговоры о транзите газа ГТС Украины для Москвы будут крайне сложными. Более того, сам смысл его строительства утрачивает актуальность из-за позиции ЕС, решения суда о его "50%-ной" загрузке и уменьшения доли "Газпрома" на европейском рынке из-за расширения поставок на него американского газа.

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В таком свете запуск информационной кампании выглядит скорее, как бессмысленная попытка оказать давление на нашу страну в ходе трехсторонних "газовых переговоров" и, конечно, для "внутреннего рынка". Опять же среднему россиянину необходимо в очередной раз внушить, что живет он в "великой стране", которая в состоянии решить все проблемы. А не донести суровую правду жизни – гэбня, находящаяся во главе 1/6 части туши, опять нагадила в собственные галифе.

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Автор
Юрий Карин Юрий Карин
Тема
Северный поток-2
Место
Россия
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Сначала важная новость - Нидерланды объявили, что добыча газа на крупнейшем в Европе Гронингенском месторождении будет полностью прекращена не в 2030 году, как предполагалось ранее, а совсем скоро – в 2022. Это резко увеличит спрос Европы на импортный сжиженный природный газ, который по аналогии с нефтью уже можно назвать «жидким золотом». Россия пока что занимает скромную долю мирового производства СПГ, но уже сейчас работает над тем, чтобы занять четверть рынка. В этой гонке у нас нет права на ошибку и вот почему: https://www.youtube.com/watch?v=JA5teX3wio4
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Тебе,какое дело,автор до потока? Ты его строишь или живёшь в Дании или России? Ты,третья сторона,наблюдательная.
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Здорово ,ждём статью - Фейк о "Северном потоке -1"
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