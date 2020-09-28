Юрченко обвинил "мусорную мафию" в уголовном деле против него. Первое видеообращение

Народный депутат Александр Юрченко, который подозревается в коррупции, заявил, что не совершал никаких преступлений и докажет свою непричастность к инкриминируемым ему правонарушениям.

В своем видеообращении в Facebook Юрченко заявил, что в отношении него распространяют неправдивую информацию. Он обвинил в совершении правонарушений сотрудников НАБУ.

"Никакой неправомерной выгоды я не получал, ни у кого ничего не вымогал и не побуждал никого предоставлять мне денежные средства", – сказал Юрченко.

По его словам, это подтверждается многочасовыми обысками в помещениях, которые связаны с его частной жизнью и депутатской деятельностью.

Также он отметил, что обыски проходили с многочисленными нарушениями.

"Кому это нужно? Мусорная мафия и упаковщики, которые получают миллионы долларов от того, что в Украине не функционирует законодательная база, которая бы регулировала обращение с отходами, несколько созывов не дают украинскому парламенту принять профильные законы. И вот сегодня, когда мы с доработанным законопроектом вышли на второе чтение, мусорная мафия начала делать все для того, чтобы не допустить, чтобы в Украине работала законодательная база, которая функционирует во всем цивилизованном мире", – пояснил нардеп.

Он также отметил, что в ходе обысков у него не нашли ничего, что может доказывать его вину.

"Я не буду препятствовать всестороннему и прозрачному досудебному расследованию. И докажу свою непричастность к инкриминируемым мне правонарушениям", – резюмировал Юрченко.

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