YouTube заблокировал почти 90 каналов российской пропаганды

Видеохостинг YouTube решил заблокировать деятельность 86 каналов, трех блогов и одного аккаунта AdSense, которые модерировались из России.

Все они занимались распространением дезинформации и комментариев ботов, говорится в отчете компании за второй квартал 2020 года.

В частности каналы-нарушители были обнаружены в апреле, мае и июне. Они вели свое вещание на английском, русском, немецком и персидском языках.

На указанных площадках публиковалась манипулятивная информация и фейки о Европейском союзе, Литве, Украине и США. Кроме того, распространялись вбросы о российской и сирийской политике, а также о реакции США на пандемию COVID-19.

Еще часть заблокированных каналов скоординировано публиковала пропагандистские материалы о российской и международной политике и обеспечивала массовое размещение комментариев ботов под некоторыми русскоязычными видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июня социальная сеть Twitter удалила более 170 тысяч аккаунтов, которые занимались информационными операциями в интересах России, Китая и Турции.