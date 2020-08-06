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YouTube заблокировал почти 90 каналов российской пропаганды

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
1,0 т.
Видеохостинг YouTube заблокировал около 90 российских каналов, которые сеяли дезинформацию

Видеохостинг YouTube заблокировал около 90 российских каналов, которые сеяли дезинформацию. РБК

Видеохостинг YouTube решил заблокировать деятельность 86 каналов, трех блогов и одного аккаунта AdSense, которые модерировались из России.

Все они занимались распространением дезинформации и комментариев ботов, говорится в отчете компании за второй квартал 2020 года.

В частности каналы-нарушители были обнаружены в апреле, мае и июне. Они вели свое вещание на английском, русском, немецком и персидском языках.

На указанных площадках публиковалась манипулятивная информация и фейки о Европейском союзе, Литве, Украине и США. Кроме того, распространялись вбросы о российской и сирийской политике, а также о реакции США на пандемию COVID-19.

Еще часть заблокированных каналов скоординировано публиковала пропагандистские материалы о российской и международной политике и обеспечивала массовое размещение комментариев ботов под некоторыми русскоязычными видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июня социальная сеть Twitter удалила более 170 тысяч аккаунтов, которые занимались информационными операциями в интересах России, Китая и Турции.

российская пропагандаYoutube
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