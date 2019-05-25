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"Я ж не Дон Кихот!" Стрелков признался, что прятался за детьми на Донбассе

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Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) признался, что они прикрывались мирными жителями Донбасса во время обстрелов.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "ГлавТема Народ". По его словам, у террористов якобы не было выбора, так как они терпели поражение.

"В застройках техника и вооружение играла меньшую роль...Мы этим пользовались. Как мне говорил украинский военный: "Что же вы, как трусы, сидите? Выходите в поле, не прикрывайтесь мирными жителями!". Ну, извините, выйти в поле для того, чтобы нас уничтожили? Я все-таки не Дон Кихот", – сказал Гиркин.

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Игорь Стрелков (Гиркин)

Игорь Стрелков (Гиркин)

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Стрелков рассказал, что во время боев в Славянске он получил звонок с предложением от "главы" оккупированного Крыма Сергея Аксенова покинуть Донбасс и сбежать на полуостров.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Игорь Гиркин (Стрелков)
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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