"Я ж не Дон Кихот!" Стрелков признался, что прятался за детьми на Донбассе

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) признался, что они прикрывались мирными жителями Донбасса во время обстрелов.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "ГлавТема Народ". По его словам, у террористов якобы не было выбора, так как они терпели поражение.

"В застройках техника и вооружение играла меньшую роль...Мы этим пользовались. Как мне говорил украинский военный: "Что же вы, как трусы, сидите? Выходите в поле, не прикрывайтесь мирными жителями!". Ну, извините, выйти в поле для того, чтобы нас уничтожили? Я все-таки не Дон Кихот", – сказал Гиркин.

Игорь Стрелков (Гиркин) Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Стрелков рассказал, что во время боев в Славянске он получил звонок с предложением от "главы" оккупированного Крыма Сергея Аксенова покинуть Донбасс и сбежать на полуостров.

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