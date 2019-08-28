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"Я кричала и молилась": выжившие в обрушенном доме в Дрогобыче раскрыли детали ЧП

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Жители четырехэтажного дома в Дрогобыче Львовской области, где в среду, 28 августа, произошел обвал, сперва услышали, как трещат стены.

Об этом рассказала Ирина Пылыпцив, одна из спасенных из-под завалов. Как сообщает ТСН, женщина жила в квартире на втором этаже.

Она как раз спала, когда произошло ЧП. "Звуки как будто приближались. Они очень похожи на те, как бросают камни. Я провалилась под плиту, держалась одной рукой о что-то металлическое. Я слышала крики, я позвонила на "03", потому что имела в руке телефон", – вспомнила женщина.

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Кроме нее, в квартире были муж, 9-летняя дочь и совершеннолетний сын. "Я слышала голоса своих детей, слышала звуки соседки. Она, к сожалению, уже умерла, потому что провалилась дальше. Мужчину не нашли до сих пор", – добавила она.

Дочку и сына Пылыпцив достали из-под завалов за несколько часов. Они находятся в больнице, у девочки – перелом таза.

"Я спала ночью и слышу, как что-то трясется и на меня упала стена. Мне было очень страшно, я не было чем дышать. Я кричала и молилась", – вспомнила дочка Ирины.

По словам спасателей, под завалами может быть еще четверо человек, в том числе, четыре ребенка. Вследствие обвала минимум двое человек погибли.

ЧП в доме в Дрогобыче

ЧП в доме в Дрогобыче

Полиция Львовской области

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Горловке Донецкой области устроили мощный взрыв в жилом доме. В результате инцидента пострадали 4 человека, которые получили тяжкие телесные повреждения.

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Тема
ЧП в Дрогобыче
Место
Украина Львов
Теги
смерть взрыв дома
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